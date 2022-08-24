«Хеликс» за 5 млрд рублей запускает систему бесконтактного забора анализов

Лабораторная служба «Хеликс» начала внедрение бесконтактной системы забора анализов под брендом Helix Express с помощью автоматизированных систем – лабоматов, в которых можно получить пробирку для сдачи материала, пройти штрихкодирование и сдать биоматериал на анализ. При необходимости инвазивных вмешательств процедуру (например, взятие венозной крови) будет выполнять медсестра, лабомат будет выполнять функции регистрации, выдачи пробирок и хранения материала, что позволит сэкономить на административном персонале. Cдача анализов через лабомат будет на 30% дешевле, первые 30 аппаратов установлены в диагностических центрах «Хеликс» в Санкт-Петербурге, объем инвестиций в пилотный этап составил 80 млн рублей. Всего компания до 2025 года планирует вложить 5 млрд рублей, установив 3 тысячи лабоматов во всех регионах России и окупить проект за три года. По расчетам компании, до 30% всех заказов службы к концу 2023 года будут проходить через лабоматы. Лабораторная служба «Хеликс» начала внедрение бесконтактной системы забора анализов под брендом Helix Express с помощью автоматизированных систем – лабоматов, в которых можно получить пробирку для сдачи материала, пройти штрихкодирование и сдать биоматериал на анализ. При необходимости инвазивных вмешательств процедуру (например, взятие венозной крови) будет выполнять медсестра, лабомат будет выполнять функции регистрации, выдачи пробирок и хранения материала, что позволит сэкономить на административном персонале. Cдача анализов через лабомат будет на 30% дешевле, первые 30 аппаратов установлены в диагностических центрах «Хеликс» в Санкт-Петербурге, объем инвестиций в пилотный этап составил 80 млн рублей. Всего компания до 2025 года планирует вложить 5 млрд рублей, установив 3 тысячи лабоматов во всех регионах России и окупить проект за три года. По расчетам компании, до 30% всех заказов службы к концу 2023 года будут проходить через лабоматы.

Платформа станет новым способом взаимодействия между пациентом и провайдером лабораторных услуг и позволит сдавать анализы бесконтактным способом и с высоким уровнем конфиденциальности. На первом этапе возможна сдача биоматериала – слюны, мочи и кала, а процедуру взятия венозной крови будет по-прежнему выполнять медсестра. В компании рассчитывают в перспективе внедрить функцию взятия капиллярной крови.

Система состоит из лабомата (оригинальная разработка лабораторной службы «Хеликс»), лейблера и облачного сервиса. Лабомат обеспечивает выдачу контейнеров для взятия биоматериала и хранение образцов в специальных термоконтейнерах, лейблер предназначен для штрихкодирования пробирок и контейнеров (для минимизации ошибок, ранее возникавших из-за человеческого фактора). В облачном сервисе проходит взаимодействие элементов системы и процессинг заказов. Осуществить заказ, оплатить его, выбрать ближайший лабомат, а также ознакомиться с инструкциями по сдаче анализов можно будет через мобильное приложение Helix Express.

Курьеры компании будут забирать биоматериал из лабоматов каждые два часа, что позволит вдвое сократить сроки получения результатов исследований, рассчитывают в компании. Потенциально лабоматы позволят принимать до 1,9 тысячи наименований исследований.

В компании рассматривают возможность участия сервиса лабоматов в системе ОМС. Это позволит ускорить проведение анализов и повысить качество услуг, оказываемых в государственных медучреждениях, отметила заместитель гендиректора «Хеликс» Дарья Горякина.

Все сервисы, лейблеры и лабоматы защищены патентами и производятся в России ООО «Лабоматикс» на заводе в Санкт-Петербурге, входящем в контур юрлиц компании, отметили в лабораторной службе «Хеликс». Стоимость одного комплекта оборудования оценивается в 1,65 млн рублей.

Внедрение системы разбито на четыре этапа. На пилотном этапе сервис запущен в Санкт-Петербурге, где 30 лабоматов установлены в диагностических центрах «Хеликс». До конца 2023 года планируется инсталлировать 320 лабоматов в Москве и Санкт-Петербурге. С ноября 2022 года аппараты будут устанавливаться вне медучреждений – на территории аптек, торговых центров, аэропортов, что повысит доступность лабораторных исследований для клиентов. В настоящее время компания ведет переговоры по этому поводу с розничными сетями. К июлю 2024 года будет установлено еще 480 аппаратов в городах-миллионниках. В 2025 году в компании надеются выйти на показатель 3 тысячи лабоматов.

Объем инвестиций в пилотный проект составил 80 млн рублей, всего компания планирует вложить в экспансию лабоматов 5 млрд рублей до 2025 года. Инвестиции планируется вернуть в течение трех лет, по расчетам компании, к декабрю 2023 года 30% всех заказов службы будет проходить через лабоматы.

В настоящее время лабораторная служба «Хеликс» насчитывает 500 диагностических центров и лабораторных пунктов в 200 городах России и Казахстана. Портфель компании включает 3,6 тысячи видов исследований, клиентами компании выступают 2 200 частных и 300 государственных медучреждений. В октябре 2021 года «Хеликс» открыла пятый централизованный лабораторный комплекс в Новосибирске, который добавился к четырем комплексам общей площадью более 12 тысяч кв. м в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. Выручка лабораторной службы в 2021 году, по оценкам компании, составила 23 млрд рублей.

Фото: Михаил Мыльников/Vademecum

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