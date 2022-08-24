В Курской области начали назально вводить «Спутник V» для инъекций

В Курской области запустили «массовую назальную вакцинацию против коронавируса». Как выяснилось, для вакцинации используется не специально разработанная назальная вакцина «Гам-КОВИД-Вак», а обычный «Спутник V» для инъекций. В Минздраве пояснили, что, согласно инструкции, введение вакцины «Гам-КОВИД-Вак» возможно как внутримышечно, так и интерназально.

Власти Курской области заявили, что первыми в России запустили массовую вакцинацию назальной вакциной против коронавируса. При этом, как выяснил «Коммерсантъ», речь идет не о специальной вакцине «Гам-КОВИД-Вак» в виде назальных капель, зарегистрированной в апреле 2022 года, а об обычном «Спутнике V».

Как писал ранее «ФВ», на момент подачи документов проводилась вторая фаза исследования назального спрея «Гам-КОВИД-Вак». На этом этапе оценивали безопасность, переносимость и иммуногенность вакцины. Исследование началось 12 октября 2021 года. Разработчик планировал включить в исследование 500 добровольцев. Планируемая дата окончания указана в реестре как декабрь 2023 года.

На сайте администрации Курской области говорится о поставке именно «назальной вакцины от коронавирусной инфекции». 4 августа в областной центр доставили 12 тыс. атомайзеров. «В Минздрав мы подали заявку на 200 тыс. доз вакцин с последующим возможным увеличением. Теперь будем ждать следующей партии», — заявил заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий. 12 августа в режиме видео-конференц-связи министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе еженедельного оперативного штаба оценил организацию вакцинации населения Курской области с использованием назального «Спутника V». Он отметил, что Курская область первой начала применять «данный препарат, эффективность которого отмечают специалисты».

Согласно единому государственному реестру Росздравнадзора, ни одна серия вакцины в виде капель или спрея не была выпущена в оборот.

В Минздраве России изданию пояснили, что в соответствии с инструкцией по медицинскому применению введение вакцины «Гам-КОВИД-Вак» возможно как внутримышечно, так и интерназально — при использовании насадки-распылителя на шприц вертикального типа. Вакцинация при этом проводится в два этапа с интервалом в три недели. Необходимы две одноразовые насадки-распылителя, которые закупаются за счет средств субъектов России.

Власти Курской области сообщили, что регион «проявил инициативу, самостоятельно связался с поставщиком насадок для назальной вакцины, таким образом став одним из трех субъектов РФ в числе первых, получивших назальную вакцину для массовой вакцинации населения».

Эксперт по разработке и исследованиям лекарственных препаратов Николай Крючков отметил, что юридически это разные препараты. «По регуляторным правилам нельзя просто так взять вакцину для внутримышечного введения, вскрыть ее, снять защитный колпачок, поменять на насадку и получить новый препарат», — пояснил он.

Фото: администрация Курской области

Ринат Васбеев

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