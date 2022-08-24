Минздрав зарегистрировал препарат против COVID-19 от «Валенты Фарм»

Минздрав России зарегистрировал препарат против коронавируса «Молнупиравир валента», разработанный компанией «Валента Фарм». Это следует из данных Государственного реестра лекарственных средств.

Согласно данным реестра, противовирусный препарат в форме капсул 200 мг был зарегистрирован 23 августа.

В июле Минздрав зарегистрировал препарат для лечения ковида на основе молнупиравира от «Технологии лекарств», являющейся дочерней компанией «Р-Фарм», в мае – разработанный компанией «Герофарм» препарат для лечения коронавируса также на основе молнупиравира.

Препараты на основе молнупиравира входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и могут применяться для лечения коронавируса у взрослых.

gxpnews