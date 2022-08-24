Готовится ли отрасль к новой волне пандемии коронавируса?

Эксперты прогнозируют наступление предстоящей осенью новой волны коронавируса в России. Пик заболеваемости, согласно прогнозам, придется на начало учебного года.

Меньше двух месяцев прошло с того момента, как 1 июля Роспотребнадзор снял все ограничения, связанные с пандемией. А уже 15 августа регулятор порекомендовал вернуться к ношению масок в общественном транспорте и местах скопления людей в регионах, где в неделю заболевают более 50 человек на 100 тысяч населения.

На фоне информации о приближении новой волны в СМИ появилась информация о дефиците вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт», рекомендуемых для ревакцинации. Однако Минздрав и ЦРПТ, оператор маркировки, опровергли эту информацию, заявив, что объем запасов препарата достаточен даже при резком подъеме спроса на прививки со стороны россиян.

Вероятно, с ростом заболеваемости увеличится и спрос на противоковидные препараты, на которые в период пандемии с 2020 года до мая 2022 россияне, по данным IQVIA, потратили 343,6 млрд рублей.

gxpnews