Производители и продавцы смогут останавливать движение некачественных лекарств по торговой цепи

Росздравнадзор сообщил, что данные о вводе лекарств в оборот в России будут поступать в систему мониторинга автоматически. У продавцов и производителей препаратов может появиться возможность останавливать партии, к которым возникли вопросы в части соблюдения требований безопасности.

Данные Росздравнадзора о введенных в оборот лекарственных средствах будут автоматически учитываться в системе мониторинга движения лекарственных препаратов с 1 октября. Об этом сообщила ТАСС начальник управления организации государственного контроля за качеством медицинской продукции Росздравнадзора Елена Кудрявцева.

«На практике это означает, что пока сведения не будут получены из нашей системы, лекарственные препараты двигаться по торговой цепочке не будут», — пояснила она.

Кудрявцева отметила, что Росздравнадзор уполномочен останавливать движение некачественных препаратов по торговой цепочке. Такая же возможность может появиться и у продавцов с производителями, если к препаратам возникли вопросы в части соблюдения требований безопасности. Если проверка покажет, что подозрения не подтвердились, то они смогут разблокировать движение партии, добавила она.

Ранее сообщалось, что ЦРПТ предоставит доступ Научному центру экспертизы средств медицинского применения Минздрава к данным системы маркировки. Они будут использоваться в рамках процедуры регистрации и экспертизы лекарств.

Артем Косенок

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