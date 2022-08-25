Alcon планирует приобрести американскую Aerie Pharmaceuticals за $770 млн

Швейцарская Alcon намерена приобрести американскую Aerie Pharmaceuticals за $770 млн, предложив $15,25 за акцию производителя, сообщает pharmaphorum. Сделка добавит два коммерческих продукта в портфель Alcon – препараты для лечения глаукомы Rocklatan (netarsudil/latanoprost) и Rhopressa (netarsudil), а также линейку клинических и доклинических препаратов-кандидатов, таких как AR-15512.

Продажи Rocklatan и Rhopressa в 2021 году составили около $112 млн, что на треть больше, чем в предыдущем году, и, по утверждению Aerie, в этом году они должны достичь $130-140 млн. Aerie также заявила, что одна из ее кандидатных разработок – AR-15512 – может стать лучшим в своем классе средством для пациентов с синдромом сухого глаза, повышая выработку слез, а также создавая ощущение охлаждения на поверхности глаза. Компания собирается начать заключительную (третью) фазу испытаний COMET-4 препарата AR-15512 до конца года.

В Alcon заявили, что сделка с Aerie является еще одним примером ее стратегии по расширению портфеля офтальмологических глазных капель. Alcon была выделена из бывшей материнской компании Novartis в 2019 году и с тех пор неуклонно наращивает ассортимент офтальмологических препаратов с помощью ряда дополнительных сделок, включая авансовое соглашение на $60 млн в марте на покупку двух продуктов Kala Pharma.

В прошлом году Alcon также приобрела производителя продуктов для глазной хирургии Ivantis, за $475 млн авансом, а также лицензионные коммерческие права в США на продукт Novartis для лечения глаукомы Simbrinza за $355 млн.

gxpnews