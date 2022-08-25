Российское лекарство от болезни Паркинсона прошло первую фазу клинических испытаний

Сотрудники Новосибирского института органической химии им. Ворожцова (НИОХ) СО РАН разработали новый препарат от болезни Паркинсона «Проттермин», передает ТАСС. Лекарство прошло первую фазу клинических испытаний.

«Нами создан препарат, называется „Проттермин”. Он демонстрирует высокую противопаркинсоническую активность. Закончена доклиника, закончена первая фаза клиники», – сказал заведующий лабораторией физиологически активных веществ НИОХ СО РАН Нариман Салахутдинов в рамках форума «Технопром» на сессии «Роль фундаментальной науки в сохранении научно-технологического суверенитета страны» (цитата по ТАСС).

Ученый отметил, что исследования провели за счет новосибирского бизнесмена, страдающего болезнью Паркинсона. По словам Салахутдинова, единственное на сегодняшний день лекарство от болезни Паркинсона – «Леводопа» – имеет недостатки, главный из которых заключается в том, что через три-четыре года эффективность препарата снижается.

Специалист добавил, что в рамках проекта «Медицинская химия в создании лекарств нового поколения для лечения социально значимых заболеваний» ученые обнаружили производное соединение «Проттермина», которое в 20 раз превосходит «Проттермин» по активности в тестах на устранение симптомов болезни Паркинсона и в 100 раз активнее в способности восстанавливать поврежденные нейроны.

gxpnews