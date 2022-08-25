Благотворительный фонд указал на проблемы с закупкой медизделий для детей со СМА

Благотворительный фонд помощи больным спинальной мышечной атрофией и другими нервно-мышечными заболеваниями «Семьи СМА» заявил о невозможности закупить для подопечных один из базовых видов медицинских изделий при уходе за пациентами – откашливатель CoughAssist Е70 компании Philips, увлажнители дыхательной смеси для домашних аппаратов вентиляции легких компании Fisher & Paykel, а также некоторые самые ходовые и часто используемые наименования расходных материалов, сообщает «Медвестник».

Отмечается, что на складах дистрибьюторов изделия отсутствуют. Поставщики также не могут назвать точные сроки, когда они появятся в России, сообщила изданию руководитель фонда Ольга Германенко. Она рассказала, что заказ некоторых медицинских изделий (контуров, расходных материалов) компаний Fisher & Paykel (Новая Зеландия) и Medtronic-Covidien (Ирландия), масок Philips Wisp Pediatric (Philips) недоступен.

«Никакой из существующих на данный момент на рынке аналогов не может заменить полностью Philips. Недоступны к заказу контуры Covidien 306/6843 для Puritan Bennet 560», – уточнили в фонде.

В настоящее время дистрибьюторы ищут аналоги среди продукции компании Vadi (Тайвань), а также у китайских производителей. По данные НКО, вырос и срок ожидания поставок. Раньше продукция была на складах, и с момента оплаты ее могли доставить через несколько дней. Сейчас поставки занимают несколько месяцев.

«Я не могу сказать, что сложился какой-то дефицит. В целом есть из чего выбрать и на что заменить. Но отсутствие привычных позиций, а их зачастую нужно до 20 наименований к определенному типу оборудования, вынуждает искать замены и переживать, что что-то может не подойти. Например, нет некоторых наиболее привычных и проверенных годами масок для неинвазивной вентиляции легких», – уточнила Германенко. Она отметила, что подбор аналогов часто происходит методом проб и ошибок, а это дополнительные трудозатраты со стороны фонда и куча переживаний и нервов со стороны родителей или родственников пациентов.

Для заказа доступны откашливатели Comfort Cough ll компании Seoil Pacific (Южная Корея) и Pegaso Plus компании Dima (Италия). Южнокорейские аналоги достаточно качественные, сертифицированы, но в них нет некоторых функций, которые врачи рекомендуют использовать.

По словам Германенко, дистрибьюторы не говорят, что поставок не будет, но утверждают, что они ожидаются.

В реестре фонда «Семьи СМА» по состоянию на конец июня 2022 года зарегистрированы 1266 больных СМА, из них 907 детей и 359 взрослых. Около 2% не нуждаются в лечении в связи с текущим состоянием здоровья. Ежемесячно за адресной материальной помощью в фонд обращается около 25-30 семей.

Ранее немецкая компания Miltenyi Biotec приостановила поставки в Россию технологий и оборудования для клеточной терапии онкогематологических больных и трансплантации костного мозга в конце марта. В начале августа Минпромторг России включил реагенты и расходные материалы к оборудованию для лечения онкозаболеваний в перечень параллельного импорта.

gxpnews