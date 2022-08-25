Минздрав предложил оставить 144 часа для периодической аккредитации фармработников

Минздрав подготовил замену действующим правилам аккредитации медицинских и фармацевтических работников. В новых правилах аккредитация дополнительно будет распространяться на фармацевтов-иностранцев. Также планируется увеличить часы на повышение квалификации в рамках НМО.

Минздрав направил на общественные обсуждения новый порядок проведения аккредитации медицинских и фармацевтических специалистов. Проект ведомственного приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

Документ должен заменить действующее положение об аккредитации, утвержденное приказом Минздрава № 1081н от 22.11.2021. Инициатива направлена на реализацию изменений в правила допуска к медицинской и фармацевтической деятельности иностранных специалистов, которые вступают в силу с 1 января 2023 года (Федеральный закон № 275 от 14.07.2022).

С нового года фармработники, получившие образование в иностранных государствах, также должны проходить аккредитацию для работы на территории России, следует из акта.

Изменения вносятся в порядок работы центральной и региональных аккредитационных комиссий, включая отдельные их полномочия и подчиненность. Например, отменяется дистанционный формат проведения их заседаний, устанавливается шестилетний срок для архивного хранения протоколов их заседаний.

Дополнительные требования устанавливаются для работы аккредитационных центров. Они должны обеспечить достаточное техническое оснащение помещений для проведения аккредитаций, а их помещения могут быть оборудованы системами подавления сигналов связи.

Нормативный объем освоенных образовательных программ для портфолио решили оставить прежним ― 144 часа. Как и прежде будут приниматься как общие курсы, так и обучение в рамках НМО. Но теперь в рамках НМО необходимо изучить не менее 90 часов программ повышения квалификации (формальное образование).

Иностранные специалисты дополнительно к основному портфолио должны представить сертификат о владении русским языком и копии документов о подтверждении (признании) образования за рубежом. Аккредитация для таких специалистов проводится в два этапа.

Публичные обсуждения документа продлятся до 16 сентября.

Фото: Таисия Кубрина

Таисия Кубрина

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