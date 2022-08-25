«Щелково Агрохим» запустит в Подмосковье фармацевтический бизнес

«Щелково Агрохим» запустит в Подмосковье фармацевтический бизнес. Компания планирует вложить в создание производства препаратов для лечения заболеваний нервной и сердечно-сосудистой систем 2,5 млрд руб.

Производитель средств защиты растений и семян «Щелково Агрохим» планирует запустить фармацевтический бизнес. Компания намерена вложить 2,5 млрд руб. в создание в Подмосковье производства препаратов. Об этом сообщил «Коммерсанту» гендиректор и основной владелец компании Салис Каракотов. По его словам, речь идет о создании производства полного цикла.

Производитель сделает ставку на препараты для лечения заболеваний нервной и сердечно-сосудистой систем. Также компания изучает и производство иммуномодуляторов — аналогов известных препаратов, созданных по собственным технологиям синтеза. Производство лекарств «Щелково Агрохим» будет размещено в ОЭЗ «Дубна» в Подмосковье, запуск ожидается в начале 2023 года. По прогнозам Каракотова, за два года объем продаж фармацевтического предприятия достигнет 5—10 млрд руб. в год.

По словам директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, это не первый пример, когда на отечественный фармрынок заходят игроки из сторонних отраслей. Так, по его словам, основатель сети магазинов «Лента» Олег Жеребцов в 2010 году создал производителя лекарств Solopharm, а бывший банкир Дмитрий Морозов основал BIOCAD. В RNC Pharma отмечают, что конкуренция на фармрынке высокая, основная задача новых игроков — выстроить сбыт препаратов. Кроме того, дополнительной проблемой могут стать сложности, связанные с поставкой оборудования, вспомогательных веществ и комплектующих.

Артем Косенок

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