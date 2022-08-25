Bloomberg: Johnson&Johnson конкурировала с Pfizer за Global Blood Therapeutics

Johnson&Johnson была конкурентом Pfizer в переговорах о приобретении Global Blood Therapeutics более чем за $5 млрд, сообщает Bloomberg. Ранее упоминаемая как «компания A», J&J была той стороной, которая инициировала переговоры о сделке, предварительно связавшись с GBT с предложением о выкупе активов. Это произошло до того, как с такой же инициативой выступила Pfizer, отмечает агентство.

J&J более двух месяцев вела тендерную войну за GBT с Pfizer и еще одним потенциальным покупателем. Агентство подчеркивает, что биотехнологические компании с активами на более поздних стадиях разработки стали ценными объектами поглощения для представителей Big Pharma.

В начале августа 2022 года компания Pfizer объявила о покупке американской Global Blood Therapeutics. Pfizer заплатит за акции GBT по $68,5, оплатив всю сумму в $5,4 млрд наличными.

GBT производит препарат Oxbryta (вокселотор) для лечения серповидноклеточной анемии. Заболевание может вызывать хроническую усталость, анемию, отеки, тромбозы, язвы и прочие симптомы. От серповидноклеточной анемии в США страдают от 70 до 100 тысяч человек. Пероральный препарат принес компании $55,2 млн продаж в первом квартале 2022 года.

gxpnews