Фармкомпания из Саудовской Аравии инвестирует $52 млн в Узбекистан

Фармацевтическая компания из Саудовской Аравии Jamjoom Pharma намерена инвестировать в Узбекистан $52 млн для организации местного производства, сообщает Gazeta.uz со ссылкой на интервью в Arab News с вице-президентом компании Махмудом Джамджумом. По его словам, компания планирует через республику выйти на рынки Центрально-Азиатского региона.

«Мы уже присутствуем более чем в 30 странах. Теперь мы пытаемся сфокусироваться на этом регионе (Центральной Азии. – Прим. GxP News). Наша компания охватит Узбекистан, Афганистан и Туркменистан. Это будут ворота, чтобы охватить регион», – сказал Джамджум.

Саудовская фармкомпания приступит к работе на рынке Узбекистана после получения одобрения от регулирующих органов. Махмуд Джамджум объяснил, что поэтапно планируется начать производство в Узбекистане.

Jamjoom Pharma начала разрабатывать стратегию выхода на рынок Узбекистана еще в 2021 году. Тогда представитель компании отмечал, что производственные линии фирмы можно создать в свободных экономических зонах республики, а в перспективе открыть филиал академии Jamjoom Pharma для подготовки специалистов.

Согласно озвученным данным в апреле, Узбекистан ежегодно потребляет свыше 1500 видов фармацевтической продукции на $1,6 млрд. Большую часть этого объема – продукция почти на $1,2 млрд – составляет импорт. Для стимулирования местного производства до 1 июля было поручено заключить контракты с местными производителями о гарантированной закупке 120 наименований востребованных лекарств в течение трех лет.

gxpnews