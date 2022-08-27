Международные производители лекарств сократили промоцию во втором квартале

Во II квартале 2022 года ряд международных компаний — производителей лекарств заметно сократили коммуникации с врачами в России. Главным образом это сокращение коснулось каналов удаленного взаимодействия: рассылок, вебинаров, удаленных визитов. В этот же период активизировали продвижение своих продуктов несколько российских фармкомпаний. На этом фоне несколько увеличились как общий объем коммуникаций компаний — производителей лекарств с врачами, так и доля личных визитов в структуре мультиканального продвижения.

Суммарный объем коммуникаций с врачами во всех каналах во II квартале 2022 года увеличился на 3% по сравнению с I кварталом. При этом количество личных визитов (F2F) вновь увеличилось, достигнув максимума с начала пандемии. Соответственно доля личных визитов в общей структуре продвижения на рынке увеличилась с 69 до 72%. Об этом свидетельствуют данные исследования Promo «Мониторинг промоционной активности фармкомпаний» за II квартал 2022 года, приведенные компанией Ipsos (имеются в распоряжении «ФВ»).

На фоне сокращения активности рядом международных игроков доля диджитал-контактов медицинских представителей с врачами в общей структуре коммуникаций на рынке немного сократилась: с 27% в IV квартале прошлого года до 23% по итогам II квартала 2022 года.

Зафиксированное по итогам второго квартала изменение в объемах коммуникаций компаний — производителей лекарственных препаратов с врачами наиболее заметно проявляется в практике международных фармкомпаний. Так, во II квартале компания Boehringer Ingelheim осуществила на 43% меньше контактов с врачами, чем в I квартале 2022 года. Ряд других компаний снизили активность в продвижении почти на четверть: Sanofi на 24%, Takeda и Abbott — на 23%.

При этом снижение активности почти не коснулось практики визитов медицинских представителей, а главным образом пришлось на различные каналы удаленных коммуникаций. Так, например, в среднем для пяти крупных международных компаний с отрицательной динамикой во II квартале сокращение активности составило от 17 до 24%, но если в части личных визитов снижение составило от 2 до 12%, то, например, в части рассылок (по электронной почте и SMS) — от 36 до 55%. В таком канале, как онлайн-мероприятия, падение составило до 82%.

В этом же периоде активизировали продвижение своих продуктов несколько российских фармкомпаний. Наиболее заметный рост продемонстрировала компания «Биннофарм Групп» (+53%), фактически удвоившая количество контактов с врачами, для «Фармстандарта» отмечен рост на треть (+33%). Компания «Вертекс» увеличила количество контактов на 28%. Также достаточно существенный рост продемонстрировали и отдельные сфокусированные на российском рынке международные компании, в частности Gedeon Richter (+24%) и Stada (+13%).

Фото: pressfoto/ru.freepik.com

Шамиль Ахметзянов

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