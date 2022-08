Минздрав детализировал уведомительный порядок ввоза медизделий для госрегистрации Росздравнадзор разъяснил порядок ввода лекарств в гражданский оборот при дефиците » Amazon закроет свой телемедицинский сервис Американский онлайн-ритейлер Amazon 31 декабря 2022 года закроет сервис корпоративных телемедицинских услуг Amazon Care. По словам руководителя Amazon Health Services Нила Линдси, бизнес-модель проекта оказалась нерабочей, потому что сам сервис был недостаточно полным для крупных клиентов, на которых ориентируется организация. В то же время Amazon не собирается уходить из сферы здравоохранения, как уточнили в компании (в июле ритейлер объявил о покупке за $3,9 млрд американской сети клиник One Medical, среди прочего предоставляющей и телемедицинские услуги). Американский онлайн-ритейлер Amazon 31 декабря 2022 года закроет сервис корпоративных телемедицинских услуг Amazon Care. По словам руководителя Amazon Health Services Нила Линдси, бизнес-модель проекта оказалась нерабочей, потому что сам сервис был недостаточно полным для крупных клиентов, на которых ориентируется организация. В то же время Amazon не собирается уходить из сферы здравоохранения, как уточнили в компании (в июле ритейлер объявил о покупке за $3,9 млрд американской сети клиник One Medical, среди прочего предоставляющей и телемедицинские услуги). По словам Линдси, благодаря внедрению Amazon Care компания Amazon получила «более глубокое понимание того, что необходимо в долгосрочной перспективе для предоставления значимых решений в области здравоохранения для корпоративных и индивидуальных клиентов». В компании уточнили, что решение закрыть сервис Amazon Care руководители Amazon приняли до покупки в июле 2022 года сети клиник первичной медико-санитарной помощи One Medical. Сумма сделки по приобретению этой сети составила $3,9 млрд. One Medical имеет филиалы в 19 городах США, в том числе в Сан-Франциско, Нью-Йорке, Чикаго, еще две клиники (в Майами и Милуоки) откроются в скором времени. В перечень услуг клиник входят лабораторные исследования, вакцинация, педиатрия, спортивная медицина, программы оздоровления и другое. Также сеть предоставляет услуги в формате телемедицины (через специально разработанное приложение) Сервис Amazon Care был запущен в 2019 году в качестве пилотной программы для сотрудников Amazon. Мобильное приложение сервиса позволяет связаться с медработниками для онлайн-консультации или вызова на дом, а также заказать лекарство из ближайших аптек. С марта 2021 года Amazon Care предоставляла услуги и другим крупным компаниям, например, производителю полупроводниковых компонентов Silicon Labs, сервису по подбору персонала TrueBlue, сети отелей Hilton. Финансовая отчетность Amazon Care не раскрывается. Amazon на протяжении последних лет активно инвестирует в проекты в сфере медицины. Например, в 2018 году компания вложила $1 млрд в покупку PillPack (американская интернет-аптека, поставляющая рецептурные лекарства пациентам с хроническими заболеваниями), в 2020 году – объявила о запуске интернет-аптеки Amazon Pharmacy, а в 2021 году анонсировала возможность открытия физических аптек в США на территории принадлежащей Amazon сети супермаркетов Whole Foods.

