Состоялись первые аукционы на поставку аналога Paxlovid от COVID-19

В начале августа Управление по осуществлению закупок Пензенской области объявило аукцион стоимостью 677,28 тысячи рублей на поставку лекарства с МНН нирматрелвир+ритонавир (оригинальный препарат – Paxlovid от Pfizer). Победителем тендера стала «Примафарм», близкая «Фармасинтезу» Викрама Пунии. Компания поставит в медучреждения региона Миробивир от «Фармасинтеза», стоимость упаковки лекарства из 30 таблеток составила 13,5 тысячи рублей. В начале августа Управление по осуществлению закупок Пензенской области объявило аукцион стоимостью 677,28 тысячи рублей на поставку лекарства с МНН нирматрелвир+ритонавир (оригинальный препарат – Paxlovid от Pfizer). Победителем тендера стала «Примафарм», близкая «Фармасинтезу» Викрама Пунии. Компания поставит в медучреждения региона Миробивир от «Фармасинтеза», стоимость упаковки лекарства из 30 таблеток составила 13,5 тысячи рублей.

Как выяснил «Коммерсантъ», аукцион на поставку аналога препарата Paxlovid также состоялся в столице. Депздрав Москвы в июле приобрел Миробивир на 14,9 млн рублей. Стоимость упаковки препарата для столичного бюджета составила 14,9 тысячи рублей.

Миробивир пока не входит в перечень ЖНВЛП, но «Фармасинтез» подал заявку на его включение с предельной ценой около 11 тысяч рублей, рассказал президент компании Викрам Пуния.

«Фармасинтез» получил от Минздрава РФ регудостоверение на Миробивир в начале мая. Помимо препарата «Фармасинтеза», в России зарегистрированы еще два аналога Paxlovid – Скайвира от «Промомеда» и Нирматрелвир ПСК от «ПСК Фарма». Оба препарата пока не участвовали в аукционах.

В декабре 2021 года нирматрелвир с ритонавиром наряду с молнупиравиром (оригинальный препарат – Лагеврио от американской MSD) вошел во Временные методические рекомендации Минздрава по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции в качестве этиотропного лечения. В августе 2022 года Минздрав выпустил обновленную версию методрекомендаций, где впервые перечислил нирматрелвир с ритонавиром среди средств, разрешенных к применению при терапии COVID-19 в амбулаторных условиях и стационаре. Первым в эти протоколы методрекомендаций в феврале попал молнупиравир (в России зарегистрировано шесть аналогов Лагеврио, в том числе Ковипир от «Фармасинтеза» и Эсперавир от «Промомеда»).

В компании Викрама Пунии делают ставку на Миробивир, так как у «Фармасинтеза» слабые позиции по поставкам молнупиравира для государственных нужд. В первую половину 2022 года госзаказчики приобрели молнупиравира, по данным Headway Company, на 9,3 млрд рублей. Из этих средств на Ковипир пришлось 56,6 млн рублей, или 0,6% от общего объема закупок. Лидером в этом сегменте стал Эсперавир (78,4%).