Создание ускорителя для центра протонной терапии в Москве откладывается из-за санкций

График создания центра протонной терапии НИЦ «Курчатовский институт» в Москве будет пересмотрен. Как следует из документов Минобрнауки, институт предложил перераспределить выделенную из федерального бюджета субсидию на этот год в объеме 354,9 млн рублей на 2024 год. Это связано с тем, что из-за «резко изменившейся геополитической обстановки и связанных с этими изменениями санкциями» произошел срыв поставок необходимых материалов для начала производства протонного ускорителя и реконструкции здания для него. При этом сроки реализации всего проекта остаются прежними. График создания центра протонной терапии НИЦ «Курчатовский институт» в Москве будет пересмотрен. Как следует из документов Минобрнауки, институт предложил перераспределить выделенную из федерального бюджета субсидию на этот год в объеме 354,9 млн рублей на 2024 год. Это связано с тем, что из-за «резко изменившейся геополитической обстановки и связанных с этими изменениями санкциями» произошел срыв поставок необходимых материалов для начала производства протонного ускорителя и реконструкции здания для него. При этом сроки реализации всего проекта остаются прежними.

Как указано в пояснительной записке к проекту постановления правительства, изначально предполагалось, что проектные и изыскательные работы будут завершены в третьем квартале 2022 года, а изготовление комплекса протонной лучевой терапии, включая синхротрон на энергию ускоренных протонов 250 МэВ, будет запущено во второй половине 2022 года.

Как отмечается в сопроводительном материале, поправки в нормативных документах Минздрава России потребовали «существенного изменения и увеличения площадей, необходимых для размещения медицинского персонала и стандартного медицинского оборудования», а запустить производство нестандартизированного оборудования не удалось «из-за резко изменившейся геополитической обстановки и связанных с этими изменениями санкциями». Компании-производители столкнулись с отсутствием необходимых для изготовления материалов и были вынуждены скорректировать сроки поставок, чтобы получить время на поиск новых поставщиков. В качестве примера приводится создание обмоток магнита ускорителя: в нем используются трубки из бескислородной меди, которые монопольно производятся финской компанией, остановившей поставки.

«В настоящее время предпринимаются меры для исправления ситуации, но на это потребуется время. Принятые ранее решения по облику поставляемого оборудования приходится менять на ходу, что вызывает непредусмотренные задержки в выполнении проекта», – отмечается в пояснительной записке.

В апреле 2022 года представители НИЦ «Курчатовский институт» уже обращались к главе Минпромторга Денису Мантурову с просьбой рассмотреть вопросы импортозамещения, включая поставку альтернативных медных проводников.

В связи с этим Минобрнауки предлагает перераспределить предусмотренные на 2022 год средства в размере 354,9 млн рублей на 2024 год, «когда будут отлажены альтернативные пути поставки материалов», подчеркивается в документе.

В июле 2021 года Правительство РФ выделило НИЦ «Курчатовский институт» 6,5 млрд рублей на возведение центров ядерной медицины в Москве и области. На создание центра протонной терапии в столице НИЦ получил 1,836 млрд рублей. На эти средства институт реконструирует корпус №145 в Москве и организует на его базе центр протонной лучевой терапии (объект площадью 3,5 тысячи кв. м будет рассчитан на лечение 600 пациентов в год). В ходе реализации проекта будет проводиться разработка опытных образцов основного оборудования типового комплекса протонной терапии. В частности, в НИЦ намерены снизить стоимость курса с помощью сокращения числа фракций с 35 до 20, приблизив протонную терапию по стоимости к конвенциональной лучевой терапии.

В создаваемом комплексе предполагается обучение специалистов (в том числе медицинских физиков и радиологов), а также разработка протоколов лечения онкозаболеваний методом протонной терапии и внедрение их в клиническую практику. На базе центра планируется разработать типовой модульный проект отделения протонной лучевой терапии, а также организовать «производство всех элементов оборудования протонной лучевой терапии, необходимого для оснащения медицинских учреждений онкологического профиля». Реализация проекта рассчитана с 2021 по 2024 год.

Курчатовский институт – один из исполнителей «дорожной карты» по ядерной медицине. В апреле 2018 года Правительство России включило в программу развития НИЦ «Курчатовский институт» на 2018–2022 годы создание центра ядерной медицины, в том числе проработку технологий протонной терапии и создание новых радиофармпрепаратов (РФП) с объемом финансирования 4,3 млрд рублей из федерального бюджета. В сентябре 2019 года НИЦ получил НИОКР от ГК «Росатом» на общую сумму 175 млн рублей на разработку двух РФП направленного действия на основе радионуклидов лютеция-177 и свинца-212 для таргетной терапии новообразований, гиперэкспрессирующих онкомаркеров HER2/neu.