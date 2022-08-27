ЕК одобрила биспецифическое антитело Tecvayli от J&J для терапии множественной миеломы

Европейская комиссия (ЕК) выдала регистрационное удостоверение (CMA) биспецифическому антителу Tecvayli (teclistamab) производства Janssen (подразделение Johnson&Johnson) в качестве монотерапии для лечения взрослых пациентов с рефрактерной множественной миеломой, сообщает компания.

Множественная миелома остается неизлечимым раком крови, почти у всех пациентов возникают рецидивы, и им требуется последующая терапия. По мере прогрессирования заболевания рецидивы у пациентов становятся более агрессивными, а ремиссии становятся короче. Tecvayli был одобрен ЕК для взрослых с раком крови, у которых заболевание прогрессировало после как минимум трех предшествующих терапий, включая иммуномодулирующие средства, ингибиторы протеасом и анти-CD38 моноклональные антитела, отмечают в J&J.

В октябре 2021 года стало известно, что Janssen заключила сделку, в результате которой получит эксклюзивные глобальные права на plamotamab. Биспецифическое антитело plamotamab — это препарат, предназначенный для поражения двух целей одновременно. Он атакует CD20, антиген В-клеточных опухолей, и CD3, рецептор, который активирует Т-клетки.

Конкуренция в области разработки биспецефических антител растет. Roche и Regeneron Pharmaceuticals также испытывают биспецифические антитела на начальных этапах. В июле этого года Amgen приобрела компанию Tenebio за $2,5 млрд с целью создания препарата на основе этого вида антител для лечения лейкемии.

gxpnews