В Госдуме призвали сформировать список лекарств для импортозамещения

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов считает необходимым сформировать перечень лекарств, производство которых должно быть организовано в России.

«Первое – импортозамещение. Особенно, что касается лекарственного обеспечения. И здесь нужен список особо острых препаратов, где мы должны весь цикл у нас сегодня локализовать», –сказал депутат на заседании рабочей группы по подготовке изменений в народную программу партии «Единая Россия» (цитата по ТАСС).

Хубезов отметил, что «речь идет не только о конечном продукте или субстанции, но о всех продуктах – оболочки, красители, все то, что необходимо для производства лекарственных препаратов».

Политика импортозамещения в России продвигается уже больше десяти лет, а последнее время тема стала более чем актуальной, но не более трети врачей верят в возможность успешного импортозамещения в медицине и фармацевтике, сообщал ранее GxP News со ссылкой на опрос, проведенный в сообществе «Врачи РФ» с 7 по 11 апреля.

gxpnews