Результаты исследования олокизумаба опубликованы в научном журнале The New England Journal of Medicine Лекарство из машины » Минздрав обязал власти регионов представить доклады по вакцинации от гепатита В Минздрав России обязал региональные органы власти предоставить доклады о ситуации с распространением заболеваемости гепатитом В и D и вакцинацией от гепатита В. Соответствующий документ оказался в распоряжении GxP News. Кроме того, ведомство просит представить данные о принимаемых мерах в регионе, в том числе о наличии региональных программ по борьбе с гепатитом В и D, а также представить предложения по дальнейшему расширению охвата профилактическими мероприятиями против гепатита В. Региональные власти должны направить доклады министерству до 31 августа 2022 года. Такую мера Минздрав принял в целях реализации пункта 17 раздела I протокола заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе заседания Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве указала на то, что кабмин встревожен нехваткой отечественных препаратов для лечения гепатита С, которые Минздрав включил в клинические рекомендации. Три лекарственных препарата (ЛП) в России не производятся, а еще шесть производятся, но содержат импортные субстанции, сказала она. gxpnews