Результаты исследования олокизумаба опубликованы в научном журнале The New England Journal of Medicine В одном из наиболее авторитетных медицинских журналов The New England Journal of Medicine (NEJM) опубликована первичная статья по результатам программы CREDO 2 – самого большого на сегодняшний день клинического исследования третьей фазы препарата «Артлегиа» (олокизумаб), собственной оригинальной разработки группы компаний «Р-Фарм». NEJM, выпускающийся Массачусетским медицинским сообществом, является старейшим непрерывно издающимся медицинским журналом и входит в тройку самых читаемых в этой области, занимая первую строчку по индексу цитируемости. Программа CREDO 2 исследования третьей фазы включала 1648 пациентов из 18 стран и отличалась современным дизайном – наличием препарата сравнения и коротким (24 недели) периодом использования плацебо. Результаты программы показали эффективность и безопасность предлагаемой терапии. «Публикация результатов ключевого регистрационного исследования олокизумаба в The New England Journal of Medicine служит очередной прекрасной иллюстрацией успехов научно-исследовательской программы и стратегии „Р-Фарм" по разработке своих собственных оригинальных препаратов, сфокусированной на потребностях пациентов с аутоиммунными заболеваниями», – отметил директор медицинского департамента «Р-Фарм» Михаил Самсонов. «Артлегиа» (олокизумаб) – это гуманизированное моноклональное антитело, специфичное в отношении одного из цитокинов, интерлейкина-6 (ИЛ-6). Данный препарат воздействует на сам цитокин ИЛ-6, а не на его рецептор, селективно блокируя финальную сборку сигнального комплекса. Олокизумаб стал первым ингибитором интерлейкина-6, который зарегистрирован для коммерческого применения по показанию терапия пациентов с ревматоидным артритом средней или высокой степени активности в комбинации с метотрексатом, при недостаточной эффективности терапии метотрексатом или ингибиторами ФНО (более тяжелая для лечения группа пациентов, у которых уже как минимум один препарат биологической терапии был недостаточно эффективным). gxpnews