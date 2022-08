«Медсинтез» планирует выпустить два новых препарата для проведения ЭКО Результаты исследования олокизумаба опубликованы в научном журнале The New England Journal of Medicine » Росздравнадзор представил разъяснения по проведению дистанционных исследований Росздравнадзор представил разъяснения по проблемам ввода лекарственных препаратов в гражданский оборот и проведению их дистанционных исследований. Информационное письмо опубликовано на сайте надзорного ведомства. В письме поясняется, что решение об использовании дистанционного формата при проведении клинических испытаний принимает федеральная экспертная организация. Причиной может стать подтвержденная невозможность проведения его в очном порядке. В письме расписан порядок проведения испытаний в удаленном формате: технические требования, перечень заснятых документов, данных и другой информации, необходимой для подтверждения качества исследованных образцов. Ведомство также подтвердило отмену требования о ежегодном исследовании одной серии каждого из препаратов, поступивших в оборот в 2022-2023 годах. В марте Росздравнадзор предложил установить особенности регистрации медизделий, по которым может возникнуть дефицит, а также упростить внесение изменений в досье лекарств, когда меняется незначительный компонент в их составе или дозировка препарата. gxpnews