«Медсинтез» планирует выпустить два новых препарата для проведения ЭКО

Уральский завод «Медсинтез» планирует в течение пяти лет расширить линейку препаратов для проведения ЭКО еще двумя позициями, сообщил председатель совета директоров ООО «Завод Медсинтез» Александр Петров. Руководство предприятия рассчитывает, что клинические испытания препаратов пройдут в Екатеринбурге.

«Мы сейчас смотрим в сторону женского здоровья по циклам ЭКО. У нас фолликулостимулирующий гормон человека производится, мы планируем в цепочку еще два препарата встроить. Обычно запуск препарата занимает от трех до пяти лет в зависимости от клинических испытаний», – сказал Петров (цитата по ТАСС). Названий самих препаратов он не уточнил.

Петров отметил, что площадку для клинических испытаний новых препаратов назначит Минздрав, но предприятие хотело бы провести их в Екатеринбурге совместно с Уральским медицинским госуниверситетом.

Завод «Медсинтез» расположен в Новоуральске Свердловской области. Он специализируется на производстве фармацевтической продукции. На заводе функционирует производство инфузионных растворов, готовых форм генно-инженерного инсулина человека, твердых и жидких форм лекарственных препаратов. Завод изготавливает лицензированные препараты и занимается созданием новых лекарственных средств.

gxpnews