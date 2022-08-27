Прибыль тайландской Siam Bioscience выросла в 50 раз из-за контракта с AstraZeneca

Тайландский производитель лекарств Siam Bioscience, принадлежащий королю страны, сообщил о почти 50-кратном увеличении годовой прибыли в 2021 году, когда он начал производить вакцину против COVID-19 компании AstraZeneca, передает Reuters.

Компания является собственностью короля Маха Ваджиралонгкорна. Основанная в 2009 году покойным королем Пхумипоном Адульядетом для производства биофармацевтических препаратов и улучшения здоровья населения, компания с тех пор была убыточной и сообщила о своей первой прибыли только в 2020 году в размере 35,7 млн бат ($995 тыс.).

В прошлом году бизнес резко вырос, поскольку она начала производить вакцины. Прибыль увеличилась на 4650% до 1,69 млрд бат, а выручка – на 1500% до рекордных 4,9 млрд бат, чему способствовал контракт на производство 200 млн доз вакцины от COVID-19 англо-шведской компании.

Сделка подверглась критике со стороны видного таиландской оппозиции, у которой были претензии к тому, почему контракт достался именно этой компании. Перед штаб-квартирой Siam Bioscience прошли антиправительственные протесты.

В AstraZeneca же заявили, что Siam Bioscience прошла все необходимые проверки качества, через которые также прошли более чем 20 лицензированных производителей по всему миру.

gxpnews