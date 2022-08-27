Россельхознадзор будет блокировать сайты с запрещенными ветеринарными препаратами

В России будут блокировать сайты, продающие запрещенные ветеринарные препараты. Также блокировать будут и ресурсы, на которых работают продавцы, не имеющие лицензии на фармдеятельность.

В России будут блокировать сайты, продающие запрещенные ветеринарные препараты. Соответствующее Постановление Правительства № 1475 от 22.08.2022 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 года № 1101» опубликовано на портале правовой информации. Блокировать также будут и сайты, на которых работают продавцы, не имеющие лицензии на фармдеятельность. Определять, какая информация подлежит блокировке, будет Россельхознадзор, вносить ресурс в реестр запрещенных — Роскомнадзор.

Объем нелегального оборота ветеринарных препаратов в 2021 году составил 22,8% (53 млн штук) от общего количества, представленного на российском рынке. К такому выводу пришли эксперты Высшей школы экономики, писал «ФВ».

В феврале Россельхознадзор предложил сделать обязательной маркировку ветеринарных препаратов. По мнению надзорного органа, это позволит снизить количество контрафактной продукции.

Фото: Васбеев Ринат

Артем Косенок

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