В Кировской области планируют выпускать вакцины от вируса папилломы человека

Биофармацевтическая компания «Нанолек» начала в Кировской области строительство цеха для производства активных фармацевтических субстанций, входящих в состав основного компонента вакцин от вируса папилломы человека (ВПЧ), сообщили в аппарате вице-премьера России Дмитрия Чернышенко по итогам поездки в регион. Выпуск вакцины планируется в 2025 году.

«На биомедицинском комплексе „Нанолек” Дмитрий Чернышенко и Игорь Комаров осмотрели производственные линии твердых лекарственных форм. Кроме того, началось создание цеха производства активных фармацевтических субстанций – основного компонента вакцин от вируса папилломы человека (ВПЧ). Ее выпуск планируется в 2025 году», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

Отмечается, что благодаря сотрудничеству с Центром им. Чумакова РАН за 2021 год произведено 200 тысяч доз вакцины «КовиВак». В случае необходимости компания готова увеличить объемы ее производства в 50 раз – до 10 млн вакцин в год. В мае 2022 года «Нанолек» остановила производство вакцины «КовиВак» в связи с отсутствием потребности в ней у Минздрава РФ.

gxpnews