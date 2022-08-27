Как должна развиваться отечественная фармпромышленность в новой геополитической ситуации

Меры господдержки фарминдустрии

Утвержденная Правительством Российской Федерации государственная программа Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» предполагает дальнейшее наращивание производственной самодостаточности и импортонезависимости отрасли. Реализация программы «Фарма-2020» позволила серьезно продвинуться в вопросах локализации в России иностранных препаратов, значительно увеличить профессиональные компетенции, производственные мощности и капиталоемкость отечественных производителей, способствовала появлению большого числа новых современных российских предприятий. Развитие отрасли шло закономерным путем.

Так, если в 90-е наша промышленность была сконцентрирована на вопросах элементарного выживания и производства, по сути, еще советской номенклатуры, а мы с вами знаем, что исторически передовая фармацевтическая промышленность в рамках социалистического блока была сконцентрирована в странах Восточной Европы, то программа, принятая в 2010 году, поэтапно привела к производству, которое начиналось с локализации вторичной упаковки, первичной упаковки, а к 2020 году мы с вами получили серьезные компетенции собственных заводов по разработке, производству и коммерциализации как готовых лекарственных форм локализованных иностранных продуктов, так и собственных новых разработок. В ряде субъектов появились целые фармацевтические кластеры.

Кроме того, если говорить о новой программе до 2030 года, то стоит отметить, что мы подошли к ее выполнению не только с ранее обозначенными технологическими компетенциями, но и с существенным заделом в R&D. В отношении мер поддержки необходимо отметить востребованность ресурсов, в том числе Фонда развития промышленности. К вопросу, каких мер не хватает. Мы с вами увидели беспрецедентную скорость реакции со стороны президента РФ, обеих палат Федерального собрания Российской Федерации в отношении принятия соответствующих законодательных инициатив в части особенностей обращения лекарственных средств и медицинских изделий с учетом новых вызовов. Также оперативно были приняты нормативные правовые акты правительственного уровня. Но, к сожалению, потребовалось практически три месяца на начало их реализации на уровне регуляторов.

Кроме того, объем послаблений для производителей в части регуляторики на сегодня не соответствует тем вызовам, с которыми столкнулась отрасль. О чем идет речь. Все мы хорошо знаем, что проблемы с доставкой сырья и материалов, требуемых для производства, а также лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения начались еще в 2020 году. Принятые тогда меры позволили оперативно осуществлять регистрационные процедуры. Но та ситуация касалась ограниченного перечня продукции, применяемой при новой коронавирусной инфекции, и регуляторы на пике своих возможностей, но справились с ней. С февраля текущего года подобное коснулось уже практически всей номенклатуры. Производители практически в ежедневном режиме сталкиваются с необходимостью внесения тех или иных изменений в регистрационные досье своих продуктов. Как мы с вами понимаем, не внеся соответствующих изменений в документацию, производить из сырья и материалов альтернативных поставщиков невозможно.

В этой связи, а также учитывая успешно много лет функционирующий институт уполномоченных лиц по качеству, развитую систему фармаконадзора, внедренную систему маркировки, а также принимая во внимание пропускную способность административной и экспертной частей наших регуляторов, наша ассоциация выступила с предложением рассмотреть вопрос возможности уведомительного характера внесения таких изменений, всецело осознавая степень ответственности самих производителей в отношении вопросов обеспечения требований эффективности, безопасности и качества.

Сегодня, несмотря на принятые руководством страны меры, регламентные сроки прохождения документов по всем направлениям, начиная с получения разрешений на проведение клинических исследований и испытаний и заканчивая процедурами регистрации цен, системно не выдерживаются. Элементарно по результатам проведенных в установленные сроки экспертиз производители месяцами вынуждены ждать получения результирующих решений. Только корректировка этих подходов уже могла бы качественно способствовать достижению как текущих задач отрасли, так и целей, заложенных в программу по развитию промышленности.

Сегодня на всех уровнях обсуждается необходимость полной локализации сырья и материалов, стандартов, лабораторного и производственного оборудования. Есть вопросы дискуссионные, как, например, необходимость синтеза всего и вся на территории нашей страны, в том числе принимая во внимание вопросы экологии. Но есть совершенно очевидные вещи, вопросы национальной безопасности, как, например, обеспеченность отрасли стандартами качества, эталонными образцами.

Мы исторически, начиная с 90-х годов, системно были зависимы от образцов веществ, аттестуемых иностранными системами стандартизации. Неоднократно обозначали указанную проблему, а по факту в текущем году столкнулись с отказом этих систем от поставок нашим производителям и лабораториям. Очевидно, что, не имея эталона, провести лабораторный анализ качества невозможно. Поэтому сегодня требуется кооперация всех участников в этом направлении для максимально быстрого насыщения национальными стандартами веществ и достижения технологического суверенитета российской фармацевтической отрасли.

Логистические цепочки

В отношении состояния логистических цепочек на самом деле мы видим беспрецедентно быструю реакцию производителей по налаживанию альтернативных каналов поставок, и по большинству продуктов они уже найдены, но, как я отметил раньше, нам нужна качественно иная форма взаимодействия с регуляторами, а вы знаете, у нас их в этом направлении не один и даже не два, в первую очередь это касается вопросов регистрационных процедур, опять же в первую очередь в части соблюдения хотя бы регламентных сроков. Не зная сроков, планировать что-то наперед невозможно. Указанное характерно не только для национальных процедур допуска фармацевтической и медицинской продукции, но и в отношении процедур, принятых на уровне ЕАЭС.

Что касается взаимодействия в рамках ЕАЭС, мы предложили Правительству Российской Федерации рассмотреть возможность выступить с инициативой в отношении процедуры приведения всех зарегистрированных по национальным процедурам лекарственных препаратов к требованиям ЕЭАС в части корректировки ее с учетом текущей ситуации на процедуру переноса информации о всех зарегистрированных лекарственных препаратов в наднациональный реестр с последующим представлением требуемых в рамках ЕАЭС документов. В случае реализации такой инициативы мы могли бы снять избыточную в текущий момент нагрузку с производителей, предоставив им возможность сконцентрироваться на поиске, отработке и включении в свои досье, с последующей наработкой продукции из альтернативных поставщиков сырья и материалов, в том числе являющихся резидентами стран – участниц ЕАЭС и БРИКС.

Развитие производства оригинальных лекарств

Потенциал российских производителей оригинальных препаратов и медицинских изделий наглядно был продемонстрирован нашими производителями в период развития и распространения новой коронавирусной инфекции в последние годы, позволивший первыми в мире зарегистрировать вакцину и ряд других препаратов и медицинских изделий, направленных на спасение и защиту наших граждан и граждан стран, где были признаны наши продукты и технологии. Вместе с тем большой потенциал отрасли придала реализация программы «Фарма-2020», развились технологические компетенции, компетенции в области R&D, на это же нацелены положения и новой программы. Так, одним из трех приоритетов программы в редакции Постановления Правительства Российской Федерации № 2544 является создание и совершенствование условий для разработки инновационных лекарственных препаратов и медицинских изделий.

Популяризация качества российских лекарств среди врачей

Когда мы говорим об отсутствии у врачебного и пациентского сообществ положительных ассоциаций в отношении качества отечественной продукции, то необходимо отметить, что западные компании и их проводники десятилетиями вкладывали очень серьезные ресурсы в формирование такого отношения не только к медицинской продукции, но и к медицинским технологиям, компетенциям, да и по большому счету в отношении всей линейки продукции и технологий массового потребления. С 2000-х этот тренд начал меняться. Государство стало уделять особое внимание вопросам импортозамещения по всем направлениям, включая медицину. Внимание в первую очередь было сконцентрировано на локализации производства, переносе и освоении компетенций и технологий, то есть на практических моментах. Возможно, меньше внимания было уделено вопросам популяризации, в том числе медицинской продукции и технологий. Внимание к этому вопросу также отражено в перечне задач новой программы, за счет которых обеспечивается достижение целей по увеличению объемов производства отечественных лекарственных средств и медицинских изделий, одной из которых является формирование информационной инфраструктуры фармацевтической и медицинской промышленности. Кроме того, в случае наличия у врача информации в отношении качества того или иного препарата она должна в обязательном порядке быть респондирована в систему фармаконадзора, ведь только таким путем можно инициировать проверку его качества, эффективности или подтверждения профиля безопасности.

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