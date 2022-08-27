В Великобритании одобрили вакцину Novavax от COVID-19 для иммунизации подростков

Управление по контролю за оборотом лекарственных средств и медицинских изделий Великобритании (MHRA) 26 августа выдало разрешение на использование вакцины от американской фармкомпании Novavax против COVID-19 для иммунизации подростков 12–17 лет (в Европе препарат известен как Nuvaxovid, в США – Covovax). Препарат стал третьим одобренным в Великобритании для вакцинации этой возрастной категории. Управление по контролю за оборотом лекарственных средств и медицинских изделий Великобритании (MHRA) 26 августа выдало разрешение на использование вакцины от американской фармкомпании Novavax против COVID-19 для иммунизации подростков 12–17 лет (в Европе препарат известен как Nuvaxovid, в США – Covovax). Препарат стал третьим одобренным в Великобритании для вакцинации этой возрастной категории.

Для вакцинации людей от 18 лет MHRA одобрило Nuvaxovid в начале февраля 2022 года.

В середине августа Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) также разрешило экстренное применение препарата, разработанного Novavax, для вакцинации подростков в возрасте 12–17 лет от коронавирусной инфекции. Согласно результатам КИ, эффективность вакцины для этой группы составила 78,3%. Месяцем ранее FDA выдало разрешение на экстренное применение вакцины от Novavax для иммунизации людей от 18 лет.

Первым препаратом, одобренным в Великобритании для профилактики COVID-19 у подростков в возрасте 12–15 лет, в июне 2021 года стала вакцина от Pfizer и BioNTech. В том же месяце Всемирная организация здравоохранения признала возможность иммунизации детей от 12 лет этой вакциной. С мая 2021 года препарат этих компаний одобрен в США для вакцинации подростков.

Вторым препаратом, разрешенным английским медрегулятором к использованию для иммунизации подростков, стала вакцина американской Moderna (MHRA выдало разрешение в августе 2021 года). В июле для такой же возрастной группы препарат был одобрен в Европе.

В России для вакцинации подростков применяют препарат Спутник М, разработанный НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи и зарегистрированный Минздравом в конце ноября 2021 года.