«Полисинтез» за 880 млн рублей расширил производственные линии

Завод «Полисинтез» в Белгороде, принадлежащий НТФФ «Полисан», запустил новые производственные линии по выпуску фармсубстанций. Эта продукция будет применяться при изготовлении препаратов для лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также различных отравлений. По данным Минпромторга России, объем частных инвестиций на реализацию проекта превысил 880 млн рублей. Завод «Полисинтез» в Белгороде, принадлежащий НТФФ «Полисан», запустил новые производственные линии по выпуску фармсубстанций. Эта продукция будет применяться при изготовлении препаратов для лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также различных отравлений. По данным Минпромторга России, объем частных инвестиций на реализацию проекта превысил 880 млн рублей.

Для запуска новых линий предприятие создало участок малотоннажного производства фармсубстанций и увеличило производственные мощности для мелкосерийных фармсубстанций. Основная часть фармсубстанций, которую выпускает завод «Полисинтез», используется «Полисаном». Помимо этого, партнерами и заказчиками компании являются некоторые заводы в России, Белоруссии и Казахстане.

В апреле 2020 года «Полисан» вошел в расширенный список системообразующих предприятий фармацевтической и медицинской промышленности, составленный Минпромторгом. При отборе предприятий Минпромторг руководствовался критериями, индивидуальными для каждой отрасли. Для фармацевтической промышленности это размер выручки (не менее 1 млрд рублей) и численность работников предприятия (не менее 250 человек).

В портфель «Полисана» входят четыре оригинальных препарата: Циклоферон (противовирусное средство), Цитофлавин (предназначен для лечения нарушений функций мозга и восстановления мозгового кровообращения), Реамберин (предотвращает экзогенные и эндогенные интоксикации различной этиологии) и Ремаксол (для лечения заболеваний печени). Продукция компании продается в России, Монголии, странах СНГ, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Компания реализует проекты по локализации производства препаратов международных концернов Stada, Bayer, Pfizer и других.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Полисинтез» зарегистрировано в Белгороде в 2001 году и является дочерней компанией НТФФ «Полисан». Бенефициаром обоих юрлиц является Александр Борисов. Выручка «Полисинтеза» в 2021 году составила 962,5 млн рублей, чистая прибыль – 168,3 млн рублей.

«Полисан» – не единственная компания, активно расширяющая производственные мощности. Например, в мае 2022 года в «Фармстандарте» сообщили о намерении инвестировать 1,9 млрд рублей в удвоение объемов производства распространенных базовых медикаментов, в том числе парацетамола, валидола, цитрамона и аскофена. В июле Фонд развития промышленности одобрил ООО «Р-Фарм Новосёлки» (входит в ГК «Р-Фарм») займ в размере 802 млн рублей для организации в Ярославле производства 17 препаратов из перечня ЖНВЛП.