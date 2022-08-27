Центр им. Гамалеи анонсировал создание собственной мРНК-платформы

В Центре им. Гамалеи создадут мРНК-платформу, на основе которой планируется создавать различные типы вакцин. Ожидается, что она появится до конца года.

Центр им. Гамалеи работает над созданием собственной мРНК-платформы. Ожидается, что она появится до конца года, сообщил заместитель директора по научной работе Центра им. Гамалеи Денис Логунов на международной научно-практической онлайн-конференции «Всероссийский дискуссионный клуб COVID-19 UPDATE».

«В настоящее время мы выходим на доклинические исследования в рамках существующего госзадания, где платформа по мРНК-вакцинам записана. До конца года мы получим и токсикологические данные, и не только данные по эффективности, и в стране будет мРНК-платформа, на основе которой можно делать много чего, не только антиковидные вакцины», — сказал Логунов (цитата по «Интерфаксу»).

В июле прошлого года сообщалось, что свою платформу по разработке мРНК-вакцин создают Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток (СПбНИИВС) ФМБА России и Томский государственный университет (ТГУ). Тогда разработчики говорили, что платформа представляет собой набор технологических решений по разработке вакцины в сжатые сроки под любой вид патогена. Чтобы проводить исследования по разработке новых технологических решений, ТГУ и СПбНИИВС планируют объединиться в консорциум.

Ринат Васбеев

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