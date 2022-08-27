СМИ сообщили о приостановке переговоров MSD о покупке Seagen

Bloomberg со ссылкой на источники сообщил о приостановке переговоров MSD о покупке Seagen. По данным издания, разногласия возникли из-за цены.

Bloomberg со ссылкой на источники сообщил о приостановке переговоров компании MSD (в США и Канаде — Merck & Co) о покупке биотехнологической компании Seagen, специализирующейся на противоопухолевых препаратах. По данным издания, разногласия возникли из-за цены, однако переговоры все же могут возобновиться. Представитель Seagen отказался от комментариев, в MSD не ответили на запрос.

В июле сообщалось, что обсуждается цена по 200 долл. за акцию, а сумма сделки может достигать 40 млрд долл. По словам аналитика Wells Fargo Мохита Бансала, для MSD сделка будет иметь смысл, если цена акций составит 250 долл. или ниже. Это приобретение поможет производителю укрепить свой онкологический портфель, поскольку крупнейший актив компания «Китруда» потеряет патентную защиту в 2028 году. В прошлом году препарат принес компании 17,2 млрд долл., 35,2% от общей выручки MSD, писал «ФВ».

У Seagen есть несколько онкологических кандидатов на стадии клинических испытаний, а также четыре одобренных препарата, включая Tukysa для лечения рака молочной железы. В прошлом году они принесли более 1 млрд долл. дохода.

Артем Косенок

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