Moderna подаст в суд на Pfizer и BioNTech за использование ее технологий в вакцине от COVID-19

Moderna подает иски в суд против компании Pfizer и ее партнера BioNTech. Американская компания обвиняет их в нарушении ее патентных прав при производстве вакцины от COVID-19 Comirnaty, сообщили в пресс-службе Moderna.

Иск, требующий возмещения денежного ущерба в неопределенном размере, был подан в окружной суд США в штате Массачусетс и в окружной суд Дюссельдорфа в Германии. Компания считает, что вакцина Pfizer/BioNTech нарушает патенты Moderna, поданные с 2010 по 2016 год и касающиеся технологии мРНК.

«Мы подаем эти иски, чтобы защитить инновационную технологическую платформу мРНК, которую мы разработали, вложили миллиарды долларов в создание и запатентовали в течение десятилетия, предшествовавшего пандемии COVID-19», — пояснил главный исполнительный директор Moderna Стефан Бансель.

При этом Moderna не будет добиваться изъятия Comirnaty с рынка или запрета на будущие продажи.

В марте Alnylam обвинила Pfizer и Moderna в нарушении патентов на вакцины против COVID-19. Компания утверждает, что создала технологию, которая используется для доставки РНК в клетки.

Также в июле немецкая CureVac подала в суд на BioNTech. Компания утверждает, что производитель вакцины Comirnaty против COVID-19 нарушил несколько ключевых патентов, касающихся технологии информационной РНК.

Артем Косенок

pharmvestnik