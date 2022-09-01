Проблемы российской фармацевтической отрасли могут стать драйверами ее развития

Участники форума «Технопром-2022» в Новосибирске подтвердили, что страна готова к импортозамещению в сфере медицинских технологий и обеспечению стабильных поставок медицинских изделий и лекарственных средств отечественного производства.

В ходе сессии «Технологии здоровья» представители ассоциаций, научных центров, лабораторий и компаний, ведущих разработки в области создания лекарственных препаратов и медицинского оборудования, рассказали о новейших разработках и цифровых технологиях, об устойчивом развитии российского здравоохранения и о том, какие новые вызовы стоят перед медицинскими специалистами и даже пациентами.

Достижения отечественной медицины уже помогают бороться с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, производить лекарственные препараты и создавать условия для профилактики заболеваний, считают эксперты. Внедрение инновационных медицинских технологий – одно из приоритетных направлений национального проекта «Здравоохранение».

Как сообщил сердечно-сосудистый хирург Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов им. академика В.И. Шумакова к. м. н. Никита Грудинин, в России уже сейчас успешно решается вопрос подготовки донорских органов – речь идет об экстракорпоральных технологиях как об инновационном методе восстановления донорских органов. По словам специалиста, проблема донорских органов стоит очень остро: во-первых, наблюдается их дефицит, во-вторых, малый срок консервации и сложность транспортировки органов на дальние расстояния. Дефицит во многом связан с критериями отбора органов, особенно донорских легких.

«Легкие – это орган, который активно соприкасается с внешней средой, и в 80-85% случаев, мы, к сожалению, не можем взять легкие для трансплантации. В этом случае может помочь использование технологии аппаратной перфузии. Применение ex vivo перфузии позволяет увеличить количество эффективных доноров на 30-50%. Это позволит работать даже с субоптимальными донорами – донорами, которые не совсем подходят по критериям. Технология аппаратной перфузии позволит оптимально восстанавливать такие донорские органы, в частности легкие», – рассказал Никита Грудинин.

Экстракорпоральные технологии уже активно используются в кардиохирургии, в частности в операциях на открытом сердце, все это – неотъемлемая часть высокотехнологичной медицины. В НМИЦ ТИО им. академика Шумакова разрабатывается отечественный аналог технологии ex vivo перфузии: перфузионный комплекс и перфузионный раствор для произведения искусственного кровообращения в изолированном органе, восстановления функциональных возможностей органа.

Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра им. академика Е. Н. Мешалкина, член-корреспондент РАН Александр Чернявский рассказал, что в России растет количество эндоваскулярных вмешательств, но их все же недостаточно, чтобы помочь всем нуждающимся пациентам. Примерно 2,5-3 млн рублей стоит импортный сердечный клапан, без учета стоимости самой операции. Импортозамещение в этой сфере могло бы снизить стоимость подобных операций.

«В 2013 году в мире была сделана первая операция человеку по имплантации митрального сердечного клапана. За прошедшие девять лет сделано уже более 400 имплантаций. Государство выделило гранты и поддерживает разработку митральных клапанов разных генераций, создание протеза для грудного отдела аорты, малоинвазивной имплантации. Сейчас уже проводятся доклинические испытания моделей», – отметил Александр Чернявский.

По мнению директора R&D-центра ГК «Герофарм» Романа Драя, отечественные производители лекарственных средств и препаратов в свою очередь должны перейти с модели копирования к инновационному развитию. «Когда мы воспроизводим какие-либо лекарственные средства, мы все время в роли догоняющего. Перед нами стоит новый вызов – это развитие инновационных препаратов, к которому мы должны быть готовы. Здесь, конечно, есть проблема – это дорого для фармацевтических компаний, поэтому должна быть коллаборация с государственными компаниями, с государственными научно-исследовательскими институтами», – рассказал Роман Драй.

Эксперт отметил, что российским фармацевтическим компаниям пришлось за очень короткий промежуток времени научиться делать такие сложные лекарства, на производство которых на Западе ушли десятилетия. В целом можно сделать любую копию за два-три года, если это дженерик, а если биоаналог, то за четыре-пять лет. Большую часть из этого занимают клинические исследования – примерно два-три года, и еще год занимает регистрация препарата. Само производство и разработка технологий занимает не очень большое время: основное время уходит на доказательство того, что препарат работает. Кроме того, по его словам, фармацевтическая отрасль испытывает нехватку электронных систем, программистов, нехватку сорбентов, питательной среды, а от этого зависит успешность и скорость импортозамещения.

Как объяснил, директор Ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков, кандидат медицинских наук, гериатр, кардиолог Александр Розанов, существуют не менее важные аспекты развития медицинской отрасли, предшествующие трансплантации органов, применению лекарственных препаратов, – это медицинская профилактика или модификация рисков.

Для российских пациентов основными факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний являются: неправильное питание, физическая инертность, употребление табака, злоупотребление алкоголем.

«Лишь 1/5 населения нашей страны придерживается здорового образа жизни. На первом месте среди вредных привычек россиян стоит избыток потребления соли – 50,5%, затем недостаток овощей и фруктов (несбалансированная диета) – 37,5%, курение – 22,7%, гиподинамия – 19,6%, алкоголь – 4,9%. За каждым из факторов риска есть достаточно большая научно-доказательная база. Так, эффект диеты с пониженным содержанием соли – менее 1,5 г в сутки – позволяет в возрасте 23-41 года снижать артериальное давление на 5 мм рт. ст., а в зрелом возрасте даже на 8-10 мм рт. ст.», – подчеркнул Александр Розанов.

При этом низкое потребление соли должно быть стратегией питания с детства. Резкое ограничение соли у пациентов старшего возраста может повышать риск гипонатриемии, активировать симпатическую нервную систему, ухудшать функцию почек, повышать провоспалительные цитокины, повышать частоту сердечного ритма. В целом эффект правильного питания дает минус 20% от общей смертности, минус 30% смертности от диабета, минус 40% смертности от рака.

Количество преждевременных или отсроченных смертельных исходов также напрямую связано с отказом от курения. С точки зрения снижения смертности отказ от курения эффективнее снижения уровня артериального давления и холестерина крови. При этом не все пациенты отказываются от курения. Таким пациентам можно рекомендовать никотинзаместительную терапию или переход на электронные системы нагревания табака, которые, вероятно, менее вредны, чем обычные сигареты.

«Современный научный подход предполагает сотрудничество врача и пациента. Для этого необходимо развивать коммуникативные навыки врача и расширять инструментарий. Необходимо дополнить существующие профильные клинические рекомендации разделами модификации факторов риска, в том числе лечение зависимости от никотина и помощь тем пациентам, кто не мотивирован на отказ от курения. Необходимо создавать условия, чтобы контроль за факторами риска был взаимовыгоден и государству, и бизнесу, и врачам, а самое главное – пациентам. Все это большой комплекс мероприятий – модернизация поликлиник, насыщение отрасли высококвалифицированными кадрами. Разумное регулирование – основа работы нашей ассоциации, мы хотим объединить усилия всех структур, чтобы вырабатывать умные системные решения добиваться качества и продолжительности жизни наших сограждан», – заявил Александр Розанов.

Председатель правления Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза Алексей Кедрин отметил важность технологического суверенитета российской фармацевтической отрасли.

«У нашей страны большая амбициозная программа развития фармацевтической отрасли и развития экспорта препаратов и медицинских изделий, заложена возможность по дальнейшей локализации производства препаратов и медицинских изделий. Все это должно быть реализовано к 2030 году. Для того чтобы достичь технологического суверенитета, нам предстоит часть проблем превратить в драйверы развития производства инновационных лекарственных препаратов. Мы в ассоциации считаем, что нашей стране необходим некоторый перелом в производстве инновационных препаратов. Для этого необходима интенсивная совместная работа», – сообщил Алексей Кедрин.

По словам Алексея Кедрина, уже сейчас необходимо анализировать тренды развития фармацевтики, создавать библиотеку химических соединений, создавать центры высокопроизводительного скрининга и трансфера технологий, развивать центры доклинических исследований. Кроме того, необходима системная финансовая поддержка научно-образовательных организаций, производств полного цикла, обновление системы патентов на фармпродукцию, снижение давления на производителей лекарственных средств. Для синхронизации усилий необходимы единые подходы для анализа трендов развития фармацевтики, потому что сегодня отсутствует единое понимание, какие лекарства и по каким нозологиям необходимы будут стране в ближайшие 5-10 лет.

gxpnews