Сформировать кадровый ресурс. Опыт компаний «Сотекс» и «Рафарма»

Как компания «Сотекс» работает со студентами



Фармпроизводителям необходимо постоянно знакомить студентов высших и средних учебных заведений с реалиями отрасли, ведь даже выпускники лучших профильных вузов не всегда имеют полное представление о том, как производятся лекарственные средства. Кроме того, молодым людям важно определиться, какое именно направление индустрии им наиболее интересно – производство, R&D, регистрация или маркетинг, и эффективно развиваться в рамках выбранной специализации. Как построить системную работу, направленную на просвещение молодых кадров и формирование их мотивации, разбираем на примере компании «Сотекс».

Законы конкуренции

В России фарминдустрия входит в число отраслей экономики с наибольшим дефицитом кадров. Если в среднем на одно вакантное место претендуют десятки соискателей, то в этой индустрии на одну позицию приходится менее двух человек. В этих условиях фармацевтические предприятия вынуждены вести конкурентную борьбу за выпускников профильных вузов.

Для компании «Сотекс» работа с молодыми кадрами осложняется еще и тем, что ее производственные площадки расположены в небольших населенных пунктах – поселке Беликово под Сергиевым Посадом и селе Тербуны Липецкой области (от него до ближайшего города 70 км). «Мы знаем, что студенты столичных вузов чаще всего хотят работать в крупных городах. Поэтому „Сотекс” уделяет большое внимание как сотрудничеству с ведущими профильными столичными вузами, так и взаимодействию с региональными учебными заведениями, в том числе с теми, что находятся поблизости от наших заводов», – рассказывает директор по персоналу компании «Сотекс» Анна Мартенюк.

Системное взаимодействие с вузами является одним из приоритетных направлений HR-стратегии компании. «Сотекс» наиболее активно сотрудничает с учебными заведениями Центральной России: Воронежским государственным университетом, Воронежским государственным медицинским университетом, Курским государственным медицинским университетом, Ивановским государственным химико-технологическим университетом и другими.

При этом компания предлагает партнерам широкий спектр форматов совместной работы, среди которых профориентационные и образовательные проекты, проведение Дней карьеры, практика и экскурсии на предприятия компании и многое другое.

Фестивальная эволюция

Студенческий межвузовский фармацевтический фестиваль с международным участием «Фармфеста» – ключевое событие года, которое компания «Сотекс» проводит для студентов. Это мероприятие призвано дать молодым людям представления об особенностях отрасли, показать ее возможности и перспективы. В этом году фестиваль пройдет уже в третий раз, и с каждым годом его концепция трансформируется, адаптируясь под актуальные потребности студенческой аудитории.

«В нашем мероприятии принимают участие ведущие специалисты отрасли, топ-менеджеры нашей компании и ведущие специалисты наших производственных площадок, а также молодые специалисты. Концепция мероприятия меняется, подстраиваясь под особенности текущего момента. Если в первом „Фармфесте” мы демонстрировали весь спектр возможностей наших производственных площадок, на втором – показывали новые горизонты, открывающиеся перед выпускниками профильных вузов при трудоустройстве в различные подразделения компании, то в этом году мы планируем связать работу в холдинге с темой успеха, развития и роста», – рассказывает ведущий менеджер по обучению и развитию персонала «ФармФирмы „Сотекс”» Эльга Гущина.

Главный приз «Фармфеста» – стажировка в одном из подразделений компании. Его получают участники, победившие в соревновательном блоке мероприятия – фармацевтическом квесте.

Еще один эффективный формат сотрудничества с вузами – профориентационно-образовательные программы. В 2021 году компания «Сотекс» запустила первый такой проект в одном из университетов и сейчас планирует масштабировать его в других учебных заведениях. Программа дает возможность студентам пообщаться с главными специалистами производственных площадок, познакомиться с компетенциями, необходимыми для работы в различных подразделениях современного фармацевтического завода.

Ставка на техникумы

Один из подходов компании в подготовке молодых специалистов – развитие сотрудничества с региональными средними специальными учебными заведениями. Сейчас, например, такая работа ведется с профильными техникумами Липецкой области.

«Техникумы обладают хорошей лабораторной базой и преподавательским составом, способным дать знания и умения, необходимые для работы на заводах компании. В сотрудничестве с руководством и методистами Конь-Колодезского аграрного техникума мы разрабатываем программу дополнительного профессионального обучения с целью подготовки специалистов для заводов компании. Ее старт намечен на сентябрь этого года», – рассказывает Анна Мартенюк.

Руководство учебных заведений настроено на продуктивное сотрудничество с работодателями, так как очень заинтересовано в практико-ориентированном образовании, отмечает Эльга Гущина.

Приоритет в мотивации

Ежегодно «Сотекс» и «Рафарма» принимают на работу несколько десятков молодых специалистов, и большинство из них те, с кем представители компании уже встречались в учебных заведениях.

«Руководители подразделений часто отмечают, что выпускники приходят с низким уровнем теоретической и практической подготовки, поэтому в первую очередь мы рассматриваем кандидатов, прошедших наши программы или практику, – рассказывает Эльга Гущина. – Также нам очень важна мотивация специалиста. Человек, пришедший с намерением двигаться по карьерной лестнице, возьмет недостающие профессиональные компетенции от опытных сотрудников. И мы видим, что ребята, участвовавшие в наших мероприятиях, очень мотивированные».

Подготовить специалиста под себя со студенческой скамьи мало, нужно его еще и удержать, подчеркивают эксперты. «Молодежь, отучившись рядом с домом, стремится уехать в крупные города. Мы понимаем, что должны создать привлекательную инфраструктуру и для них, и для их семей, – объясняет Анна Мартенюк. – Если игнорировать этот аспект, то шансов удержать квалифицированных сотрудников немного».

Навстречу потребностям

«Когда мы несколько лет назад приобрели производственную площадку „Рафарма” в Тербунах, то сразу наладили отношения с местной администрацией и вместе ищем точки для развития. Здесь очень популярна тема спорта, многие предприятия имеют спортивные команды, поэтому „Сотекс” уже четвертый год подряд проводит в Тербунах футбольный турнир на кубок „Рафармы”, на который в качестве почетных гостей приезжают легенды спорта Андрей Тихонов и Егор Титов», – рассказывает Анна Мартенюк.

Сейчас «ФармФирма „Сотекс”» проводит опрос с целью выяснить, что в наибольшей степени мотивирует сотрудников остаться в родном регионе. «Нам важно понимать потребности людей. Может быть, им важнее не театр, куда мы их регулярно вывозим, а репетиторы для подготовки детей к ЕГЭ. Мы планируем использовать результаты опроса для общения с администрацией и разработки программ развития всего района», – объясняет Анна Мартенюк.

«На крупных работодателей в регионах возложена большая социальная ответственность, поэтому „Сотекс” предлагает другим значимым предприятиям региона объединить усилия по созданию привлекательной социальной среды и привлечению персонала», – заключает она.

Стратегия компании «Сотекс», заключающаяся в системной работе с вузами и сузами, повышении мотивации молодых кадров, создании для них инфраструктуры, доказала свою эффективность. Такой подход позволяет привлекать и удерживать специалистов на предприятии, укрепляет их приверженность профессии и формирует доверие к российскому производителю.

gxpnews