Затраты на закупку дорогостоящих лекарств за полгода увеличились втрое

В первом полугодии 2022 года в России по программе «14 высокозатратных нозологий (ВЗН)» были заключены контракты на 98,4 млрд рублей – это втрое больше, чем за аналогичный период 2021 года. Общий бюджет программы почти не изменился: в 2021 году он составил 63,16 млрд рублей, в 2022 году предусмотрено 66,9 млрд рублей. В Минздраве сообщили, что контракты уже заключены на всю сумму, а недостающие средства были взяты из бюджета программы на 2023 год. В первом полугодии 2022 года в России по программе «14 высокозатратных нозологий (ВЗН)» были заключены контракты на 98,4 млрд рублей – это втрое больше, чем за аналогичный период 2021 года. Общий бюджет программы почти не изменился: в 2021 году он составил 63,16 млрд рублей, в 2022 году предусмотрено 66,9 млрд рублей. В Минздраве сообщили, что контракты уже заключены на всю сумму, а недостающие средства были взяты из бюджета программы на 2023 год.

Об увеличении затрат сообщили «Ведомости» со ссылкой на исследование Headway Company и издание «Фармацевтический вестник».

Рост общей суммы госконтрактов связан с увеличением числа долгосрочных соглашений: с начала 2022 года по 5 августа доля двух- и трехлетних договоров по программе «14 ВЗН» составила 32% от общего числа закупок, в 2021 году на их долю пришлось 26%.

Количество многолетних контрактов на поставки лекарств в 2023 году превышает показатели 2022 года. Если в текущем году по состоянию на начало августа было заключено 22 двух- и трехлетних контракта, то на 2023 год их уже 32.

Также удвоилось число поставщиков по многолетним контрактам. В 2023 году дорогостоящими лекарствами пациентов будут обеспечивать восемь российских фармкомпаний – «Фармимэкс» (4,3 млрд рублей), «Р-фарм» (3,5 млрд рублей), «Биокад» (3,5 млрд рублей), «Фармстандарт» (2,7 млрд рублей), «Примафарм» (1,6 млрд рублей), «Ирвин» (600 млн рублей), ЦВ «Протек» (400 млн рублей) и «Биопрепарат» (200 млн рублей).

Проблема с поставками лекарств для пациентов с заболеваниями, включенными в программу ВЗН (например, гемофилия, болезнь Гоше, муковисцидоз, рассеянный склероз), существует уже несколько лет. Так, осенью 2020 года сообщалось, что за три года – с 2021 по 2023 год – Минздрав недополучит порядка 20 млрд рублей на закупку препаратов по федпрограмме – в среднем по 6,5 млрд рублей в год.

В 2021 году Всероссийское общество больных гемофилией предупредило о рисках дефицита препаратов октоког альфа (Адвейт от SG Biotech), симоктоког альфа (Нувик от Octapharma), эмицизумаб (Гемлибра от Roche), а также антиингибиторного коагулянтного комплекса (Фейба от SG Biotech). Для предотвращения дефицита в конце прошлого года Правительство России в экстренном порядке выделило дополнительное финансирование в размере 8,9 млрд рублей на госпрограмму «14 ВЗН», что, по словам сопредседателя Всероссийского союза пациентов Юрия Жулева, спасло ее, так как появилась возможность провести дополнительные аукционы.

Дефицит госпрограммы, по оценке Всероссийского союза пациентов, составляет более 20 млрд рублей.