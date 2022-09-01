«Атлас инвестиции» вышли из капитала оператора электронных рецептов «Медиката»

Компания «Атлас инвестиции», связанная с «Протеком» – одним из крупнейших в РФ фармдистрибьюторов, вышла из бизнеса «Медикаты», разработавшей платформу по предоставлению электронных рецептов для реализации проекта по дистанционной торговле рецептурными лекарствами. Первым на это обратил внимание «Коммерсантъ». Компания «Атлас инвестиции», связанная с «Протеком» – одним из крупнейших в РФ фармдистрибьюторов, вышла из бизнеса «Медикаты», разработавшей платформу по предоставлению электронных рецептов для реализации проекта по дистанционной торговле рецептурными лекарствами. Первым на это обратил внимание «Коммерсантъ».

Согласно данным СПАРК-Интерфакс, компания «Атлас инвестиции» 17 августа вышла из капитала «Медикаты», где ей с января 2021 года принадлежал 61%. Теперь эта доля перешла самой «Медикате». Еще 21,8% сервиса по-прежнему принадлежит Сергею Меркулову, по 6,08% – Дамиру Енгалычеву и Алексею Сошнину, 5% – у Бориса Городецкого. Выручка «Медикаты» в 2021 году составила 22,3 млн рублей, убыток – 79,3 млн рублей.

В «Медикате» Vademecum сообщили, что не готовы комментировать изменения в структуре владения юрлицом.

Компания «Атлас инвестиции» принадлежит Андрею Перфильеву – экс-гендиректору клиники «Атлас», купленной «Протеком» в 2020 году. В настоящее время Перфильев владеет 3% в ООО «Здравсити», где 94% принадлежит «Протеку».

В 2020 году у «Медикаты» появился конкурент – «Первый электронный рецепт», где сейчас 51% принадлежит компании «Р-Фарм» Алексея Репика. В настоящее время сервис работает с 31 регионом.

Кроме того, весной 2022 года Минздрав и Минцифры сообщили о намерении запустить федеральный реестр медицинских назначений, где будет собираться информация о всех выписанных электронных рецептах. Предполагается, что оператором системы станет «Цифроздрав», принадлежащая на 51% Центру развития перспективных технологий (ЦРПТ) и на 49% – структуре «Фармстандарта» «МИГ Диджитал». Основой базы для системы станут данные региональных операторов, отметили в ЦРПТ.

В июле 2022 года гендиректор «Медикаты» Борис Городецкий рассказывал, что в компании намерены переключиться с государственного сегмента на коммерческий. Однако он отметил, что для работы в коммерческом сегменте нужны инвесторы, в поисках которых компания до сих пор находится.

Тогда же Городецкий утверждал, что те проекты из госсегмента, в которых компания уже задействована, будут и дальше ею реализовываться. В том же месяце «Медиката» прекратила сотрудничество с государственными аптеками Московской области.

Параллельно к запуску в России готовится пилотный проект о дистанционной торговле рецептурными препаратами. Тематический законопроект Минэкономразвития внесло в Правительство РФ в конце 2021 года. В апреле 2022 года президент Владимир Путин поручил доработать проект закона. В конце июня Минэкономразвития представило на общественное обсуждение исправленный документ, а позднее ответственным за проект назначили Минздрав России.

Изначально предполагалось, что эксперимент пройдет в Белгородской и Московской областях, а также в Москве с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года. В июле 2022 года стало известно о переносе даты начала реализации пилотного проекта. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, запустить «пилот» теперь планируется в марте 2023 года. Эксперимент будет реализовываться в течение трех лет.