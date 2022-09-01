В Орловской области за 2,4 млрд рублей построят фармзавод

Экспертный совет особой экономической зоны промышленно-производственного типа (ОЭЗ ППТ) «Орел» 24 августа присвоил статус резидента ООО «Эрго». Компания планирует вложить 2,4 млрд рублей в производство «отечественных аналогов высококачественных ампулированных препаратов». На предприятии будет создано 48 рабочих мест. Экспертный совет особой экономической зоны промышленно-производственного типа (ОЭЗ ППТ) «Орел» 24 августа присвоил статус резидента ООО «Эрго». Компания планирует вложить 2,4 млрд рублей в производство «отечественных аналогов высококачественных ампулированных препаратов». На предприятии будет создано 48 рабочих мест.

Руководитель Департамента промышленности и торговли Орловской области Максим Петров заявил, что проект является «ярким примером развития процесса импортозамещения в российской экономике». По его словам, основная цель проекта – обеспечение отечественного фармрынка «более дешевыми, чем импортные аналоги», препаратами из перечня ЖНВЛП.

По данным «Картотека.ру», ООО «Эрго» зарегистрировано в Орловской области в феврале 2022 года и специализируется на производстве препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях. Уставной капитал организации – 10 тысяч рублей. Директором и единственным владельцем «Эрго» является Сергей Сафонов.

Отечественная фармпромышленность развивается во многих регионах России. Например, в августе экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил выдачу 2 млрд рублей в виде займа мордовскому АО «Биохимик» (входит в ГК «Промомед»). Средства направят по программе «Приоритетные проекты» для выпуска различных препаратов, в том числе предназначенных для лечения онкологических заболеваний. Компания «Р-Фарм Новоселки» (входит в ГК «Р-Фарм») в июле также получила займ в размере 802 млн рублей для производства 17 препаратов из перечня ЖНВЛП на заводе в Ярославле.

Кроме того, завод «Полисинтез» в Белгороде, принадлежащий НТФФ «Полисан», запустил новые производственные линии по выпуску фармсубстанций. Компания вложила в их расширение более 880 млн рублей. В «Фармстандарте» весной 2022 года сообщили о намерении инвестировать 1,9 млрд рублей в удвоение объемов производства распространенных базовых медикаментов, в том числе парацетамола, валидола, цитрамона и аскофена.