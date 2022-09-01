Новый резидент ОЭЗ «Дубна» будет разрабатывать системы палатной сигнализации

Экспертный совет при правительстве Московской области одобрил проекты потенциальных инвесторов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Дубна». Две компании будут работать на базе и за счет средств действующего резидента – компании «ВестМедГрупп»: «Кадуцей Электроникс» за 4 млн рублей будет развивать систему палатной сигнализации и ПО для ее стабильного функционирования, а «Кадуцей» за 17,5 млн рублей займется разработкой и производством импортозамещающего криогенного оборудования. Экспертный совет при правительстве Московской области одобрил проекты потенциальных инвесторов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Дубна». Две компании будут работать на базе и за счет средств действующего резидента – компании «ВестМедГрупп»: «Кадуцей Электроникс» за 4 млн рублей будет развивать систему палатной сигнализации и ПО для ее стабильного функционирования, а «Кадуцей» за 17,5 млн рублей займется разработкой и производством импортозамещающего криогенного оборудования.

В «Кадуцей Электроникс» будет создано 16 рабочих мест. На данный момент медучреждения в России в основном используют готовые зарубежные системы палатной сигнализации и ПО для них, но работа с такими решениями сейчас ограничена из-за санкций.

Второй резидент – «Кадуцей» – будет разрабатывать и производить криогенное оборудование и комплектующие для него (в том числе криогенную арматуру). Такая продукция может использоваться не только в клиниках, но и в промышленности. Помимо этого, компания займется выпуском оборудования и материалов для чистых помещений – медицинских каталок, транспортных аппаратов для искусственной вентиляции легких, медицинских светильников и прочего. Компания намерена создать 25 рабочих мест.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Кадуцей Электроникс» и ООО «Кадуцей» были зарегистрированы в Дубне Московской области в июле 2022 года. Бенефициаром обоих юрлиц является владелец «ВестМедГрупп» Александр Шондин.

«ВестМедГрупп» занимается разработкой и производством инновационных комплексных систем медицинского газоснабжения и палатного оборудования для жизнеобеспечения пациента, включая настенные и потолочные консоли, компрессорные и вакуумные станции, больничные кровати, транспортные изоляторы, а также устройства для контроля медицинских газов под брендом CADUCEUS.

В сентябре 2021 года «ВестМедГрупп» анонсировала начало проектирования и производства модульных фельдшерско-акушерских пунктов для программы модернизации первичного звена здравоохранения. Новое направление войдет в общий инвестпроект предприятия с общим объемом вложений 1,5 млрд рублей, сообщили Vademecum в компании.