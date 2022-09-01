Гендиректор петербургского производителя медоборудования «Электрон» объявлен в розыск

Руководитель санкт-петербургского производителя медоборудования НИПК «Электрон» Александр Элинсон объявлен в розыск – следует из базы данных МВД. Как указано в карточке, он разыскивается по статье Уголовного кодекса, но подробности дела не раскрываются. В самой компании утверждают, что Элинсон находится на лечении, а попадание в базу розыска называют технической ошибкой.

В базе МВД содержится карточка розыска по уголовному делу Александра Элинсона, чьи персональные данные, включая дату рождения и фотографию, совпадают с данными гендиректора АО «НИПК «Электрон». Дополнительных сведений о причинах розыска и наименовании статьи МВД не приводит. Портал 78.ru уточняет, что уголовное дело заведено в Томской области.

Изданию «Фонтанка» в ГУ МВД Санкт-Петербурга сообщили, что розыск объявлен по линии управления Следственного комитета по Ленинградской области, но там подробности раскрывать отказались.

В НИПК «Электрон» считают попадание Александра Элинсона в базу розыска технической ошибкой, ссылаясь на то, что гендиректор компании ни от кого не скрывался, а находится на лечении. При этом в компании не получали запросы, повестки или документы, которые свидетельствовали бы о факте уголовного преследования главы компании. Также не было обысков или иных следственных действий, подчеркнули в НИПК «Электрон».

Близкий к компании источник в разговоре с Vademecum отметил, что розыск Александра Элинсона был инициирован еще в мае 2022 года, и связал его с действиями дистрибьюторов конкурирующей продукции на рынке диагностического оборудования. По словам источника, на деятельности компании это никак не отразилось.

Vademecum направил запрос в НИПК «Электрон».

Ранее оборудование НИПК «Электрон» попадало в поле зрения следственных органов: в январе 2020 года Управление СК РФ по Саратовской области возбудило уголовное дело в связи с поставкой в медучреждения региона 18 ультразвуковых сканеров НИПК «Электрон» с датчиками, имеющими, по мнению следователей, признаки незарегистрированных медицинских изделий, фигурантом которого стала министр здравоохранения региона Наталья Мазина. В ноябре 2021 года она была оправдана судом. Минздрав Саратовской области пытался обязать поставщика ООО «СМС Технологии» и производителя НИПК «Электрон» заменить поставленное оборудование за свой счет и взыскать пени, однако Арбитражный суд Саратовской области в мае 2022 года по итогам судебной экспертизы признал оборудование кондиционным. В августе 2022 года решение устояло в апелляции.

НИПК «Электрон» – один из российских производителей диагностического оборудования, включая рентгеновские аппараты, УЗИ и томографы. В 2021 году выручка компании составила 3,199 млрд рублей, чистая прибыль – 148,7 млн рублей. В 2020 году «Электрон» стал победителем конкурсов на поставку рентгеновского оборудования на общую сумму 5,306 млрд рублей, однако в трех из них, на общую сумму 3,347 млрд рублей, на этапе подписания контракта заказчик – ГАУ «Гормедтехника» – заключил контракт с занявшим второе место «С.П. Гелпик», забраковав банковскую гарантию победителя конкурса.