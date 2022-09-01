«СоюзФарма» попросила разъяснить новые нормы о лицензировании фармдеятельности

Представители ассоциации аптечных учреждений «СоюзФарма» 17 августа направили начальнику управления лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований Росздравнадзора Ирине Крупновой письмо (есть в распоряжении Vademecum) с просьбой разъяснить порядок действия обновленного Положения о лицензировании фармдеятельности, вступающего в силу 1 сентября 2022 года. В документе, отмечают авторы обращения, не прописано четкое число аптечных точек, обладать которыми может ИП. Представители ассоциации аптечных учреждений «СоюзФарма» 17 августа направили начальнику управления лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований Росздравнадзора Ирине Крупновой письмо (есть в распоряжении Vademecum) с просьбой разъяснить порядок действия обновленного Положения о лицензировании фармдеятельности, вступающего в силу 1 сентября 2022 года. В документе, отмечают авторы обращения, не прописано четкое число аптечных точек, обладать которыми может ИП.

Ассоциация просит Росздравнадзор разъяснить, вправе ли ИП иметь несколько мест осуществления фармдеятельности, и если нет, то аргументировать, на каком основании.

Также в «СоюзФарме» просят уточнить, может ли индивидуальный предприниматель, имеющий лицензию на осуществление фармдеятельности и осуществляющий ее по нескольким адресам (более чем на одном объекте), продолжать осуществлять деятельность на всех своих объектах после 1 сентября 2022 года.

Кроме того, в организации просят пояснить, каким образом будет происходить внесение изменений в реестр лицензий в случае, если заявителем является ИП, уже имеющий лицензию на осуществление фармдеятельности, но желающий сменить адрес расположения помещения.

Представители ассоциации подчеркнули, что, согласно ч. 1 ст. 13 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», индивидуальные предприниматели могут иметь несколько мест для осуществления своей деятельности.

В «СоюзФарме» также просят разъяснить, будут ли новые правила распространяться на лиц, уже имеющих лицензию, или же только на тех, кто будет подавать заявление на лицензию с 1 сентября 2022 года. В постановлении правительства от 31 марта 2022 года, утверждающем обновленную версию Положения, этот момент четко не прописан.

В конце августа в сюжете федерального Пятого канала сообщили, что после вступления в силу нового Положения о лицензировании фармдеятельности торговать лекарствами смогут только общества с ограниченной ответственностью. В настоящее время многие аптеки работают как ИП.

Фото: kartinkin.net

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