Эксперты указали на риски при назначении препаратов офф-лейбл через врачебную комиссию

Недавно в силу вступила норма закона, позволяющая назначать препараты офф-лейбл для лечения детей. Но пока механизм полностью не заработал, так как приняты не все необходимые подзаконные акты. Что касается лечения взрослых, юристы опасаются рисков для врачей в случае назначения препаратов офф-лейбл по решению врачебной комиссии. О такой возможности заявлял Минздрав.

В конце июня в силу вступили нормы закона, которые устанавливают порядок применения препаратов офф-лейбл. Чтобы врачи имели возможность назначать лекарства вне инструкции, Минздрав должен внести их в клинические рекомендации и стандарты медицинской помощи, а правительство — установить требования к таким препаратам и список заболеваний, при которых возможно применение офф-лейбл.

Кабмин пока утвердил только последний. Список включает 21 группу заболеваний, но непонятно, по каким критериям они были выбраны, указывают эксперты.

При этом новые нормы закона позволят применять офф-лейбл только для лечения детей.

Минздрав сообщал, что применение препаратов вне инструкции пациентам старше 18 лет возможно на основании решения врачебной комиссии. Практика действительно сложилась так, но юристы считают, что у комиссии нет прямых полномочий назначать препараты офф-лейбл, а врачи и клиники в таком случае несут серьезные риски юридической ответственности.

Фото: unsplash.com

Маргарита Грошева

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