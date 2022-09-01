Takeda свернула сделку с Finch по разработке препаратов от воспалительных заболеваний кишечника

Takeda свернула сделку с Finch Therapeutics по разработке микробиомных лекарств для лечения воспалительных заболеваний кишечника.

Takeda завершила сделку с Finch Therapeutics по разработке микробиомных лекарственных препаратов для лечения воспалительных заболеваний кишечника. Об этом сообщает BioPharmaDive.

Takeda заявила, что планирует расторгнуть заключенную в 2017 году сделку с Finch после обзора своего стратегического портфеля. Компания вернет Finch права на два экспериментальных пероральных препарата, проходящих доклинические испытания для лечения разных форм воспалительного заболевания кишечника (ВЗК) — болезни Крона и язвенного колита. Решение вступит в силу 17 ноября.

В сделку входили несколько препаратов, находящихся в разработке, TAK-524 и FIN-525, а также права на будущие лекарственные средства. Оба лекарства представляют собой наборы бактериальных штаммов, упакованные в таблетки и предназначенные для лечения разных форм ВЗК. Документы регулирующих органов показывают, что Finch могла получить до 354 млн долл. за каждое средство. Но в итоге она получила около 44 млн долл., в основном в виде возмещения расходов на исследования и разработки.

Микробиомные препараты предназначены для изменения взаимодействия между организмом и населяющими его микробами. Они могут использоваться как способ лечения широкого спектра состояний, от рака до воспалительных заболеваний, и в последние годы ряд экспериментальных программ в этой области показали хорошие результаты.

Одна из работающих в этой области компаний Seres Therapeutics вскоре планирует подать заявку на одобрение, вероятно, первой на рынке микробиомной терапии — лекарства от определенного типа бактериальной инфекции. Аналогичные препараты от Finch и Rebiotix, которые компания Ferring Pharmaceuticals приобрела в 2018 году, также имеют определенный потенциал.

Николай Соколов

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