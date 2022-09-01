Sanyou и KangaBio сотрудничают в продвижении разработки препарата на основе антител

Sanyou Biopharmaceuticals и Shanghai KangaBio подписали лицензионное соглашение, чтобы ускорить разработку и инновации препарата моноклональных антител первой компании, сообщает Pharmaceutical Technology.

Cделка предоставит KangaBio эксклюзивную лицензию на использование антител для проведения исследований, разработки, производства и маркетинга продуктов иммунотерапии.

Sanyou и KangaBio объединят усилия, чтобы разработать новые пролекарства для иммунотерапии на основе своего опыта и отраслевых ресурсов.

Основатель и генеральный директор Shanghai KangaBio д-р Вейдун Цзян сказал: «KangaBio стремится разрабатывать низкотоксичные и высокоэффективные иммуноагонисты и инновационные пролекарства мультиспецифических антител. Ожидается, что это стратегическое партнерство с Sanyou будет использовать преимущества ведущей международной платформы Sanyou по разработке инновационных препаратов на основе антител и преобразованию стоимости, чтобы еще больше обогатить линейку инновационных продуктов KangaBio, ускорить исследования и разработки наших инновационных препаратов на основе антител и удовлетворить неудовлетворенные клинические потребности».

Ранее компании подписали партнерское соглашение по двум препаратам моноклональных антител Sanyou, а также подписали соглашение высокого уровня.

Помимо передачи лицензии на препараты-кандидаты, фирмы достигли совместных разработок, заказа НИОКР, технических работ и других видов поэтапного партнерства в области НИОКР.

Чтобы предложить полную поддержку для разработки лекарств KangaBio, Sanyou полностью использует свои шесть видов универсальных инновационных комплексных услуг по лечению антителами.

Кроме того, будут использоваться 11 гибких и адаптируемых типов технических услуг по исследованиям и разработкам препаратов на основе антител и 11 видов различных услуг компании по созданию антител.

Основатель и генеральный директор Sanyou Biopharmaceuticals д-р Гуоцзюнь Ланг сказал: «Во время многочисленных совместных проектов Sanyou сэкономила драгоценное время на доклинических исследованиях и разработках лекарств для KangaBio благодаря комплексной инновационной системе разработки лекарств и богатому опыту индустриализации. Мы с нетерпением ожидаем более глубокого общения и сотрудничества с KangaBio в будущем и желаем, чтобы это сотрудничество принесло пользу развитию KangaBio».

gxpnews