«Вертекс» на 38% увеличит выпуск препарата от сердечно-сосудистых заболеваний

Петербургская фармацевтическая компания «Вертекс» планирует увеличить объем выпуска шести позиций препарата для лечения сердечно-сосудистых заболеваний с действующим веществом бисопролол на 38% – до 25 млн упаковок до конца текущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Линия по производству ключевого из них и в портфеле компании была выбрана для участия в национальном проекте „Производительность труда” в 2022 году. По итогам 2021 года объем его выпуска составил около 7 млн упаковок. Планируется, что в 2022 году их количество увеличится на 28%, до 8,9 млн. Достигнуть результата компания рассчитывает в том числе благодаря нацпроекту и применению инструментов бережливого производства. Всего у „Вертекса” шесть позиций препарата с действующим веществом бисопролол. В совокупности объем их производства, по прогнозу, вырастет примерно с 18 млн упаковок в 2021 году до 25 млн упаковок в 2022 году», – сообщили в пресс-службе.

По информации DSM Group, препарат компании с действующим веществом бисопролол находится на втором месте по числу проданных упаковок среди всех лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний в российских аптеках по итогам шести месяцев этого года. Он также занял первое место среди отечественных препаратов с этим международным непатентованным наименованием по объему продаж в натуральном и денежном выражениях в российской фармрознице за этот же период и в 2021 году.

Компания увеличила объем продаж лекарств на 26% по итогам первого полугодия 2022 года в денежном выражении. Она планирует до конца года вывести на рынок до 10 новых позиций препаратов.

«Вертекс» является резидентом ОЭЗ «Санкт-Петербург». Компания построила инновационно-производственный комплекс площадью более 56 000 кв. м на участке «Новоорловская». Всего в портфеле компании более 350 позиций продукции, из них свыше 260 – лекарства.

Как стало известно ранее, «Вертекс» экспортирует второй оригинальный комбинированный препарат.

gxpnews