В США из-за нехватки средств прекратят бесплатное тестирование на коронавирус на дому

На этой неделе власти США прекратят программу бесплатного тестирования на коронавирусную инфекцию в связи с нехваткой финансирования. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение, опубликованное на сайте правительства США.

«Прием заявок по программе бесплатного тестирования на COVID-19 на дому будет прекращен 2 сентября, поскольку Конгресс США не предоставил дополнительное финансирование, чтобы пополнить количество наборов для тестирования», – говорится в заявлении.

Представитель Белого дома сообщил в воскресенье телеканалу CNN, что одна из причин отмены программы – это желание властей сохранить реагенты для тестирования на коронавирус в преддверии ожидаемого осеннего всплеска заболеваемости.

Программу бесплатного тестирования на коронавирусную инфекцию на дому запустили в США в январе на фоне роста числа заболевших. Получить набор для экспресс-теста на COVID-19 американцы могли через местную почтовую службу.

gxpnews