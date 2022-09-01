Delivery Club и «Магнит» объявили о запуске самовывоза из аптек сети

«Магнит Аптека» впервые вышла на площадку сервиса доставки готовой еды, продуктов и товаров повседневного спроса. Услуга бронирования в приложении Delivery Club, при которой пользователи делают онлайн-заказ и затем забирают покупку в физической точке, сейчас доступна в 45 регионах. Планируется, что в сентябре сервис охватит все аптеки розничной сети в 58 регионах – более 800 точек. Об этом сообщается на официальном сайте Delivery Club.

Доступный ассортимент насчитывает около 13 тысяч позиций: рецептурные препараты, парафармацевтика, БАД, продукция для личной гигиены, детское питание, изделия медицинского назначения, сезонные позиции, товары для красоты и здоровья и другие.

Чтобы оформить заказ, клиенту нужно выбрать удобную аптеку в приложении Delivery Club, добавить товары в корзину и нажать кнопку «Самовывоз». Забронировать покупку можно на три дня, а забрать заказ – через 30 минут. Оплата происходит непосредственно в аптеке при получении заказа.

«В мае этого года мы запустили самовывоз из аптек. Этот функционал позволил дать нашим пользователям более широкий ассортимент для заказа, включая рецептурные препараты, недоступные для доставки. Благодаря сотрудничеству с „Магнит Аптекой” мы увеличили покрытие самовывоза и дали клиентам Delivery Club еще больший выбор аптечных товаров», – прокомментировал директор направления доставки из магазинов Delivery Club Дмитрий Бензорук.

Delivery Club ранее объявил о запуске ночной 30-минутной доставки лекарств.

gxpnews