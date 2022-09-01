«Почта России» объявила о запуске доставки лекарств на дом в небольших городах 77 регионов

Жителям малых населенных пунктов и удаленных территорий 77 регионов Российской Федерации теперь доступна доставка безрецептурных лекарственных препаратов «Почтой России». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«„Почта России” начала доставлять на дом безрецептурные лекарственные препараты жителям малых населенных пунктов и удаленных территорий. Новый сервис уже запущен в 1200 отделениях „Почты” в 77 регионах России», – сообщили в пресс-службе.

Компания сможет доставить препараты, которые не требуют специальных температурных условий транспортировки и хранения.

Как добавили в компании, доставка фармацевтических препаратов осуществляется в соответствии с поручением президента РФ. Цель поручения – в частности, обеспечить лекарствами людей, живущих в сельской местности и труднодоступных регионах.

По словам руководителя бизнеса «Лекарства» «Почты России» Владимира Виноградова, лишь 14% аптек из 70 тысяч в Российской Федерации находятся в малонаселенных пунктах.

«Для 38 миллионов человек, которые живут в труднодоступных регионах, этого объективно не хватает. „Почта” может решить проблему доступности лекарств благодаря широкой сети отделений в сельской местности и возможности доставки до двери почтальоном», – заявил Виноградов.

gxpnews