В трех крупнейших вузах страны стартует целевая подготовка специалистов для ГК «Промомед»

В рамках стратегии подготовки рабочих кадров группа компаний «Промомед» реализует программу целевого обучения с крупнейшими вузами страны. У абитуриентов из Саранска появится возможность получить высшее образование за счет будущего работодателя и гарантированное трудоустройство на завод «Биохимик» (входит в группу «Промомед»).

«Промомед» продолжает расширять сотрудничество с российскими высшими учебными заведениями в области подготовки специализированных кадров для отечественной фармацевтической отрасли. Первые 13 человек из Мордовии приступят к учебе в вузах РХТУ им. Д. И. Менделеева, МГМСУ им. А. И. Евдокимова и МГУ им. Н. П. Огарева уже в сентябре. Программа реализуется в рамках подписанных соглашений о стратегическом партнерстве на Петербургском международном экономическом форуме в этом году.

ГК «Промомед» ведет системную работу по подбору специалистов для фармацевтической промышленности и созданию кадрового резерва. Компания инвестирует в будущих сотрудников, подбирая для них лучшие образовательные учреждения. Абитуриенты прошли строгий отбор: учитывалась успеваемость, участие в конкурсах и олимпиадах по профильным предметам, а также результаты ЕГЭ. Немаловажным фактором было стремление развиваться и вносить значимый вклад в развитие отечественной медицины.

«Перед „Промомедом” стоят серьезные вызовы. И сотрудничество с ведущими российскими университетами в подготовке кадров для фармотрасли является важной задачей. В будущем мы получим специалистов с крепкими фундаментальными знаниями базовых предметов и полностью готовых к работе в современных условиях. Нашей компании требуются высококвалифицированные специалисты», – отметил исполнительный директор АО «Биохимик» Дмитрий Земсков.

На протяжении многих лет ГК «Промомед» активно сотрудничает с учебными заведениями в части подготовки профессиональных кадров для фармацевтической промышленности, инвестируя в развитие научно-технической базы и обучение студентов разных специальностей, которые в будущем могут стать сотрудниками завода «Биохимик».

gxpnews