В первом полугодии 2022 года выручка «Биннофарм Групп» выросла на 16,3%, до 12,6 млрд рублей

Фармацевтическая компания «Биннофарм Групп», входящая в группу АФК «Система», объявила неаудированные консолидированные финансовые результаты по МСФО (IFRS) за первое полугодие, завершившееся 30 июня 2022 года.

Как сообщается в пресс-релизе «Биннофарм Групп», выручка компании увеличилась на 16,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, составив 12,6 млрд рублей. Показатель OIBDA вырос на 32% год к году и составил 3,4 млрд рублей.

Роста финансовых показателей удалось добиться в основном за счет увеличения выручки от продаж в розничном и экспортном сегментах. В розничном канале продаж выручка компании выросла на 32% год к году, наибольший прирост показали такие бренды, как «Кипферон», «Урдокса», «Ангиорус», «Диклофенак» и «Эльмуцин». Выручка от продаж венотоника «Ангиорус» увеличилась на 50% год к году в денежном выражении, нестероидного противовоспалительного средства «Диклофенак» – на 41% год к году, иммуномодулятора «Кипферон» – почти в два раза.

«Во втором квартале 2022 года мы росли приблизительно в семь раз быстрее розничного рынка – это результат системной работы по реализации стратегии продвижения нашей продукции. Мы существенно укрепили свои позиции и в мае вошли в десятку ведущих игроков российского розничного рынка», – пояснил генеральный директор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов.

Выручка компании от продажи экспортной продукции в первом полугодии текущего года выросла в полтора раза. Во многом это обеспечено открытием официальных представительств «Биннофарм Групп» в шести странах СНГ и началом активного продвижения флагманских брендированных продуктов компании в странах региона.

gxpnews