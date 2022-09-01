Gilead оспаривает патентный иск от Bristol-Myers Squibb

Gilead оспаривает патентный иск от Bristol-Myers Squibb, который тянется с 2017 года. В 2019 году cуд поддержал Gilead, но BMS передала дело в Верховный суд США.

Компания Juno, которую приобрела Bristol-Myers Squibb, подала в суд на подразделение Gilead Kite еще в 2017 году. Она утверждала, что CAR-T-терапия от Kite Yescarta нарушает патенты, которые были предоставлены Juno по лицензии Мемориальным онкологическим центром имени Слоана Кеттеринга.

В 2019 году присяжные встали на сторону Juno, и судья Филип Гутьеррес постановил, что Kite должна выплатить более 778 млн долл. Вскоре к штрафу были добавлены более 32 млн долл. и дополнительные выплаты в размере еще 389 млн долл. Однако в августе прошлого года федеральный апелляционный суд отменил это решение, признав патент Juno недействительным из-за того, что он не был четко описан в письменном виде.

В июне Bristol-Myers Squibb попыталась передать дело в Верховный суд, утверждая в своей петиции, что решение суда низшей инстанции создает прецедент, угрожающий инновациям в фармацевтической отрасли. «Последствия этой судебной ошибки были разрушительными для инноваций… Эффект был особенно смертельным в области биологии», — говорится в петиции компании.

Компания Gilead в свою защиту утверждает, что пересмотр дела нарушит устоявшуюся практику, согласно которой патент должен содержать письменное описание изобретения.

Gilead также заявила, что апелляционный суд «отменил претензии Juno, потому что они пытались монополизировать — и помешать всем остальным [компаниям] разрабатывать — миллионы миллиардов возможных кандидатных препаратов».

Николай Соколов

pharmvestnik