В Белоруссии в декабре начнут доклинические испытания вакцины от COVID-19

Белоруссия начнет с 1 декабря доклинические испытания вакцины от COVID-19. Сейчас на предприятии «БелВитунифарм» строится новый завод для производства препарата по полному циклу.

С 1 декабря 2022 года в Белоруссии начнут доклинические испытания вакцины от COVID-19. Об этом сообщил председатель Витебского облисполкома Александр Субботин, передает БелТА.

«1 декабря планируем начать уже доклиническое испытание полученной нашей вакцины. Вакцина будет не векторная. Она будет создана по классической технологии, поэтому будет более легкой для восприятия организмом», – рассказал он.

Сейчас на предприятии «БелВитунифарм» строится новый завод для производства препарата по полному циклу. По словам Субботина, он будет универсальным и на нем можно производить «не только антиковидные вакцины».

В Белоруссии сейчас одобрены пять вакцин от COVID-19. Это разработанные Центром имени Гамалеи «Спутник V» и «Спутник Лайт», Центром имени Чумакова препарат «КовиВак», а также китайской Sinopharm. В конце июля Минздрав республики зарегистрировал кубинскую вакцину против COVID-19 Soberana Plus. Ее производством занимается институт вакцин «Финли», писал «ФВ».

Фото: freepik/www.freepik.com

Артем Косенок

pharmvestnik